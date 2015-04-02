Свежий выпуск Лидерские качества плюс опыт Игорь БУРМИСТРОВ, Аксай, Западно-Казахстанская область

Компания «Карачаганак Петролеум Оперейтинг Б.В.» (КПО) 1 апреля объявила о двух новых назначениях в составе высшего руководства компании: Ренато Мароли сменил Дамиано Ратти на посту генерального директора КПО, в то время как Эндрю Уaйпер приступил к работе в качестве директора по производству и заместителя генерального директора.

– Я хотел бы поприветствовать Ренато Мароли, генерального директора КПО, и Эндрю Уaйпера, директора по производству КПО, и пожелать им успехов в работе. Уверен, что их ценный профессиональный опыт и лидерские качества внесут весомый вклад в дальнейшую успешную деятельность КПО, – сказал Дамиано Ратти.

Ренато Мароли имеет опыт работы в нефтегазовой отрасли в течение более 22 лет. Непосредственно до его назначения в КПО он занимал пост главного исполнительного директора Enimed – дочерней компании Eni, которая управляет реализацией оффшорных и материковых проектов в итальянской Сицилии.

Г-н Мароли участвовал в руководстве многих крупных проектов как в Италии, так и за ее пределами, например, в таких странах, как Ливия и Египет. В течение своей профессиональной карьеры он также выполнял различные производственные задачи в сфере добычи углеводородного сырья и в проектах, связанных с вопросами хранения газа. Г-н Мароли имеет обширный опыт руководящей работы на предприятиях с различной организационной структурой, корпоративной культурой и многонациональным составом сотрудников.

Эндрю Уaйпер обладает значительным опытом работы в качестве руководителя высшего звена, в технической и управленческой сферах, приобретенным за годы его профессиональной карьеры в BG Group, Shell и Schlumberger. Г-н Уайпер хорошо знаком с дея­тельностью Карачаганакского проекта – до назначения на должность директора по производству он занимал различные руководящие должности в КПО, одна из которых – менеджер месторождения. Его ценный опыт и отличное знание производственной деятельности КПО привнесут вклад в общее повышение эффективности компании.



