Лидеры громят оппонентов

В минувшие выходные завершился 22-й тур первенства страны среди команд Премьер-лиги.

Футбольные клубы «Актобе» и «Астана» наглядно продемонстрировали свои амбиции в притязаниях на чемпионство страны. А вот действующий обладатель данного титула костанайский «Тобол», напротив, сбился с темпа, потерпев крупное поражение на выезде со счетом 0:3 от «Аксу», представляющего Павлодарскую область.

Что же касается лидеров нынешнего первенства, то у них в минувшем туре были впечатляющие выигрыши.

Так, «Актобе» на своем стадионе им. Кобыланды-батыра в присутствии 10 800 зрителей разгромил «Каспий» из Актау, который блистательно выступал в начале сезона, но потом скатился вниз в турнирной таблице. Дублем в этом поединке запомнился игрок сборной Казахстана (правда, нечасто попадающий в состав национальной команды) нападающий Максим Самородов.

В это же время в столице еще более впечатляюще сыграла «Астана», которая камня на камне не оставила от шымкентского «Ордабасы», разгромив его со счетом 6:0. В этом поединке хет-триком отметился другой нападающий сборной Казахстана Абат Аимбетов, который, кстати, постоянно выходит и в форме главной команды страны.

Из оставшихся игр можно отметить волевую выездную победу алматинского «Кайрата» над «Атырау» со счетом 2:1. «Желто-черные» с 53-й минуты, когда у них был удален Адилет Садыбеков, играли в меньшинст­ве, но все же выиграли.

В оставшихся поединках были зафиксированы следую­щие результаты: «Макта­арал» из Туркестанской облас­ти обыг­рал гостивший у него уральский «Акжайык» со счетом 1:0, «Тараз» дома разошелся миром с «Кызыл-Жаром» из Петропавловска – 0:0, а в Караганде местный «Шахтер» также не смог обыграть прибывший к нему туркестанский «Туран» и довольствовался ничьей – 0:0.