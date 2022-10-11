Свежий выпуск Лидеры громят оппонентов 11 октября 2022 г. 0:58 Аскар Бейсенбаев В минувшие выходные завершился 22-й тур первенства страны среди команд Премьер-лиги. Футбольные клубы «Актобе» и «Астана» наглядно продемонстрировали свои амбиции в притязаниях на чемпионство страны. А вот действующий обладатель данного титула костанайский «Тобол», напротив, сбился с темпа, потерпев крупное поражение на выезде со счетом 0:3 от «Аксу», представляющего Павлодарскую область. Что же касается лидеров нынешнего первенства, то у них в минувшем туре были впечатляющие выигрыши. Так, «Актобе» на своем стадионе им. Кобыланды-батыра в присутствии 10 800 зрителей разгромил «Каспий» из Актау, который блистательно выступал в начале сезона, но потом скатился вниз в турнирной таблице. Дублем в этом поединке запомнился игрок сборной Казахстана (правда, нечасто попадающий в состав национальной команды) нападающий Максим Самородов. В это же время в столице еще более впечатляюще сыграла «Астана», которая камня на камне не оставила от шымкентского «Ордабасы», разгромив его со счетом 6:0. В этом поединке хет-триком отметился другой нападающий сборной Казахстана Абат Аимбетов, который, кстати, постоянно выходит и в форме главной команды страны. Из оставшихся игр можно отметить волевую выездную победу алматинского «Кайрата» над «Атырау» со счетом 2:1. «Желто-черные» с 53-й минуты, когда у них был удален Адилет Садыбеков, играли в меньшинстве, но все же выиграли. В оставшихся поединках были зафиксированы следующие результаты: «Мактаарал» из Туркестанской области обыграл гостивший у него уральский «Акжайык» со счетом 1:0, «Тараз» дома разошелся миром с «Кызыл-Жаром» из Петропавловска – 0:0, а в Караганде местный «Шахтер» также не смог обыграть прибывший к нему туркестанский «Туран» и довольствовался ничьей – 0:0.