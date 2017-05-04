​Лидеры поделили очки

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Аскар Бейсенбаев

В центральном матче 10-го тура чемпионата страны по футболу в Премьер-лиге столичный клуб на обновленном поле «Астана Арены» смог уйти от поражения на 87-й минуте игры. Лидеры первенства смогли показать вполне качественный футбол перед 14 500 зрителей, которые пришли оценить игру лучших клубов страны. Принципиальное дерби украсил и гол-красавец, который на 35-й минуте метров с 30 забил полузащитник «Кайрата» Исламбек Куат, кстати, тем самым прервав «сухую» серию «Астаны», не пропускавшей в пяти матчах подряд.

Долгое время казалось, что алматинцы либо разовьют успех, либо удержат преимущество. Но надо знать и подопечных Станимира Стойлова, которые благодаря приобретенному опыту выступле­ния в еврокубках научились планомерно, без нервных срывов идти к своей цели. И это у астанинцев получилось благодаря голу на 87-й минуте босний­ского полузащитника Срджана Граховаца, который спас команду от поражения. Тем не менее можно поздравить «Кайрат» хотя бы за то, что, играя на чужой территории против действующего чемпио­на страны, он еще и подпортил статистику «Астане», прервав победную серию, насчитывавшую 7 игр подряд. При этом дружина из Алматы, хоть и идет в турнирной таблице на третьем месте, остается единственной коман­дой в сезоне, не испытавшей горечь поражений.

В других матчах тура были зафиксированы следующие результаты: кокшетауский «Окжетпес», который до сих пор не может привести в порядок свои поля, выступает в Астане, потерпел неожиданное поражение от карагандинского «Шахтера» («горняки» одержали первую победу в сезоне) – 0:2; «Атырау» на своей площадке переиграл кызылординский «Кайсар» – 1:0; уральский «Акжайык» в родных стенах добился победы над костанайским «Тоболом» – 1:0; павлодарский «Иртыш» уступил гостившему у него шымкентскому «Ордабасы» – 0:1 (южане поднялись на второе место); и, наконец, «Актобе» поделил очки с приехавшим к нему «Таразом» – 1:1.

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