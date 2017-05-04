​Лидеры поделили очки

В центральном матче 10-го тура чемпионата страны по футболу в Премьер-лиге столичный клуб на обновленном поле «Астана Арены» смог уйти от поражения на 87-й минуте игры. Лидеры первенства смогли показать вполне качественный футбол перед 14 500 зрителей, которые пришли оценить игру лучших клубов страны. Принципиальное дерби украсил и гол-красавец, который на 35-й минуте метров с 30 забил полузащитник «Кайрата» Исламбек Куат, кстати, тем самым прервав «сухую» серию «Астаны», не пропускавшей в пяти матчах подряд.
Долгое время казалось, что алматинцы либо разовьют успех, либо удержат преимущество. Но надо знать и подопечных Станимира Стойлова, которые благодаря приобретенному опыту выступления в еврокубках научились планомерно, без нервных срывов идти к своей цели. И это у астанинцев получилось благодаря голу на 87-й минуте боснийского полузащитника Срджана Граховаца, который спас команду от поражения. Тем не менее можно поздравить «Кайрат» хотя бы за то, что, играя на чужой территории против действующего чемпиона страны, он еще и подпортил статистику «Астане», прервав победную серию, насчитывавшую 7 игр подряд. При этом дружина из Алматы, хоть и идет в турнирной таблице на третьем месте, остается единственной командой в сезоне, не испытавшей горечь поражений.
В других матчах тура были зафиксированы следующие результаты: кокшетауский «Окжетпес», который до сих пор не может привести в порядок свои поля, выступает в Астане, потерпел неожиданное поражение от карагандинского «Шахтера» («горняки» одержали первую победу в сезоне) – 0:2; «Атырау» на своей площадке переиграл кызылординский «Кайсар» – 1:0; уральский «Акжайык» в родных стенах добился победы над костанайским «Тоболом» – 1:0; павлодарский «Иртыш» уступил гостившему у него шымкентскому «Ордабасы» – 0:1 (южане поднялись на второе место); и, наконец, «Актобе» поделил очки с приехавшим к нему «Таразом» – 1:1.