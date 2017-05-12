​Лидеры подтвердили статус

Дмитрий Норкин

В первенстве участвовали 85 девушек из 14 регионов. При этом в их числе – все четыре чемпионки мира: Назым Кызайбай, Дина Жоламан, Валентина Хальзова и Ляззат Кунгейбаева, а также участницы Олимпиады в Рио – Жайна Шекербекова (занявшая второе место) и Дарига Шакимова, которые прогнозируемо стали победительницами турнира. Казахстанская федерация бокса отдала право проведения турнира Астане с учетом хорошей инфраструктуры и большого опыта столицы в организации такого рода соревнований. Как обычно, по итогам чемпионата будет сформирован новый состав национальной сборной команды.

По числу золотых медалей лидером стала Астана – 3 чемпионки, Алматы и Акмолинская область разделили второе место – по два «золота», команды Жамбылской, Атырауской и Южно-Казахстанской областей увезли домой по одной золотой медали. Помимо вышеназванных участниц первые места также завоевали Алуа Балкыбекова (Жамбылская область), Назым Ищанова (Атырау­ская область), Римма Волосенко (Астана), Мадина Нуршаева (ЮКО) и Молдир Базарбаева (Акмолинская область).

Отметим, что в преддверии главных стартов четырехлетия в Токио-2020 тренерский штаб уделит особое внимание «олимпийским» весовым категориям – до 51, 60 и 75 кг. Ожидается, что уже нынешним летом Международная ассоциация бокса и Международный олимпийский комитет рассмотрят вопрос о включении в программу Олимпийских игр еще двух категорий – до 57 и 69 кг. Эти пять весов априори станут полем для самой жесткой конкурентной борьбы между девушками, стремящимися попасть в национальную сборную и далее на Всемирные летние игры.

– Участницы показали стабильный средний уровень подготовки, – подвел итоги главный тренер женской сборной Вадим Присяжнюк. – По финалисткам уже можно видеть те регионы, в которых женскому боксу уделяют внимание. Астана, Алматы, Акмолинская и Южно-Казахстанская области, как видим, создают девушкам хорошие условия, и тренеры там работают нормально. Думаю, чтобы спортсменки не останавливались в росте, команды областей должны больше вкладывать в женский бокс, чаще отправлять девушек на сборы, пусть даже за собственный счет – это пойдет всем на пользу и увеличит конкуренцию, которой нам так не хватает в нескольких весовых категориях.

Сборная продолжает подготовку к ближайшим турнирам и самому важному состязанию года – чемпионату Азии, который пройдет в октябре во Вьетнаме.

Популярное

Все
Госслужащие соревновались в эрудиции
Золотая Орда как модель степной цивилизации
Бюро Сената
В Приаралье стартовала акция «Кітап керуені»
Во имя интересов государства и граждан
Уголь, который может изменить промышленность
Лучшие производства года назвали в Улытау
Многоуровневая система контроля
Новая Конституция – основа Справедливого Казахстана
Они первыми спешат на помощь
Золото в триатлоне
Возвращение к земле
Для роста экспорта
Продолжая путь отца
За томами уголовных дел...
Медальный всплеск в Торонто
Посадили и забыли
Труд за пределами статистики
«Актобе» забирает главный матч тура
Не только солнце, воздух и вода
Димаша Кудайбергена встретили в акимате Актюбинской области
Новые села на карте газоснабжения
Аномальная жара накроет Казахстан
Крупнейший крытый аквапарк строится в Костанае
Гвардейцы оригинально поздравили Геннадия Головкина с включением в Международный зал славы бокса
Задержан карагандинец, публиковавший в соцсетях попытки скрыться от полиции
Движение по дорогам Дарбаза – Мактаарал и Мойынты – Кызылжар запустят в ноябре
Казахмыс реализует масштабную программу модернизации Жезказганской площадки
Должников пора призвать к ответу
Вместо пастбищ – орошаемая пашня
В Алматы представили роботакси
Новый мясокомбинат возродит легендарную семейскую тушенку
В Алматинской области открыт завод по переработке фруктов и овощей
«Больше воды не будет»: почему Казахстан выбрал путь водосбережения
Парковка на придомовых территориях: в МВД разьяснили правила
Кассира осудили за мошенничество с билетами в Таразе
Участники проекта Sarbaz+ приняли военную присягу
Зайцев взяли на контроль
Сборная Канады сотворила историю на ЧМ-2026 и установила новый рекорд
Дисциплинированных водителей поощрили в Алматы
Профессионал, спортсмен, семьянин, полиглот
Россия – Казахстан: союз в сердце Евразии
Где в мире самый быстрый рост числа миллиардеров
Лошадей Пржевальского выпустили в дикую природу на территории резервата «Алтын Дала»
ИИ-решения для казахского языка
Мудрый, добрый, человечный...
Мостостроителям дан срок до сентября
Бюджет, налоги и прозрачность: казашка рассказала о работе в администрации Мюнхена
Педагог с большой буквы
Саудиты стремительно достраивают самое высокое здание в мире
Казахстанцам с крупным первоначальным взносом снизят ставку по ипотеке
Сильные дожди с градом нагрянут в Казахстан
Начнут выращивать форель и осетра
Трёхлетний Амре получил Благодарственное письмо Главы государства
Золотые «орешки»: в чем феномен главного казахстанского герлз-бэнда
Права человека: новые акценты Конституции Казахстана
Великий писатель земли кыргызской
Певец из Семея установил национальный рекорд
Вышла ТЭЦ из «красной» зоны рисков
Военные из США, Турции и Франции завершили языковые курсы в Казахстане

Читайте также

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]