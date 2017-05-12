​Лидеры подтвердили статус

В первенстве участвовали 85 девушек из 14 регионов. При этом в их числе – все четыре чемпионки мира: Назым Кызайбай, Дина Жоламан, Валентина Хальзова и Ляззат Кунгейбаева, а также участницы Олимпиады в Рио – Жайна Шекербекова (занявшая второе место) и Дарига Шакимова, которые прогнозируемо стали победительницами турнира. Казахстанская федерация бокса отдала право проведения турнира Астане с учетом хорошей инфраструктуры и большого опыта столицы в организации такого рода соревнований. Как обычно, по итогам чемпионата будет сформирован новый состав национальной сборной команды.

По числу золотых медалей лидером стала Астана – 3 чемпионки, Алматы и Акмолинская область разделили второе место – по два «золота», команды Жамбылской, Атырауской и Южно-Казахстанской областей увезли домой по одной золотой медали. Помимо вышеназванных участниц первые места также завоевали Алуа Балкыбекова (Жамбылская область), Назым Ищанова (Атырау­ская область), Римма Волосенко (Астана), Мадина Нуршаева (ЮКО) и Молдир Базарбаева (Акмолинская область).

Отметим, что в преддверии главных стартов четырехлетия в Токио-2020 тренерский штаб уделит особое внимание «олимпийским» весовым категориям – до 51, 60 и 75 кг. Ожидается, что уже нынешним летом Международная ассоциация бокса и Международный олимпийский комитет рассмотрят вопрос о включении в программу Олимпийских игр еще двух категорий – до 57 и 69 кг. Эти пять весов априори станут полем для самой жесткой конкурентной борьбы между девушками, стремящимися попасть в национальную сборную и далее на Всемирные летние игры.

– Участницы показали стабильный средний уровень подготовки, – подвел итоги главный тренер женской сборной Вадим Присяжнюк. – По финалисткам уже можно видеть те регионы, в которых женскому боксу уделяют внимание. Астана, Алматы, Акмолинская и Южно-Казахстанская области, как видим, создают девушкам хорошие условия, и тренеры там работают нормально. Думаю, чтобы спортсменки не останавливались в росте, команды областей должны больше вкладывать в женский бокс, чаще отправлять девушек на сборы, пусть даже за собственный счет – это пойдет всем на пользу и увеличит конкуренцию, которой нам так не хватает в нескольких весовых категориях.

Сборная продолжает подготовку к ближайшим турнирам и самому важному состязанию года – чемпионату Азии, который пройдет в октябре во Вьетнаме.