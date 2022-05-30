Спорт
Лидеры сборной Казахстана по теннису закончили выступление на "Ролан Гаррос"

На кортах «Ролан Гаррос»

Лидеры сборной Казах­стана по теннису Елена Рыбакина и Александр Бублик завершили выступления на «Ролан Гаррос».

16-я ракетка мира Елена Рыбакина в третьем раунде Открытого чемпионата Франции в трех сетах уступила 22-й ракетке мира – американке Мэдисон Кис со счетом 6:3, 1:6, 6:7 (3:10). Напомним, что с нынешнего «Ролан Гаррос» и на всех последующих турнирах Большого шлема теннисисты при счете 6:6 в решающем сете играют тай-брейк до 10 очков. То есть игрок, набравший 10 очков, с преимуществом в 2 балла и более становится победителем встречи.

Первая ракетка страны Александр Бублик тоже не смог пройти в четвертьфинал данного турнира в парном разряде. В третьем круге казахстанец с австралийцем Танаси Коккинакисом уступил Ивану Додигу (Хорватия)⁄Остину Крайчеку (США) со счетом 3:6, 2:6.

А вот порадовала наших болельщиков Аружан Сагандыкова, которая вышла в финал квалификации юниорского «Ролан Гаррос». Казах­станка в первом раунде за два часа одолела Офэлью Буллай из Франции  – 6:4, 5:7, 10:6. За выход в основную сетку Открытого чемпионата Франции она сыграет с шестой сеянной – японкой Хаю Киноситой.

Вместе с тем у юношей уроженец Караганды Максим Батютенко на старте квалификации уступил местному игроку Томасу Фурелю – 6:4, 4:6, 7:10.

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