Лидеры стран ОДКБ выдвинули ряд инициатив по вопросам безопасности

Политика
Фото с сайта
Главы государств – членов ОДКБ на саммите в Душанбе выступили с рядом инициатив по совершенствованию безопасности в регионе, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Интерфакс-Казахстан.

Так, Нурсултан Назарбаев призвал ОДКБ принять действенные меры в связи с участием граждан из стран организации в экстремистской и террористической деятельности на Ближнем Востоке и в Афганистане.

"К сожалению, надо честно признать, что отдельные граждане стран – членов ОДКБ примыкают к этим радикальным структурам, уезжают в "горячие точки" на Ближнем Востоке и Афганистане для участия в незаконной деятельности. Этот факт требует принятия действенных мер с нашей стороны", – сказал он на расширенном заседании Совета глав государств ОДКБ.

Президент Беларуси Александр Лукашенко высказал недовольство темпами унификации и оснащения вооружением стран ОДКБ. Он напомнил присутствующим о решении глав государств ОДКБ о внедрении "общих стандартов оборонной продукции, оснащении воинских контингентов ОДКБ унифицированным вооружением и материально-техническим обеспечением". В этой связи он призвал ускорить данный процесс.

"Это позволит значительно укрепить военный потенциал Организации. К сожалению, по этим вопросам в последнее время мы много говорим, но мало чего делаем. Обязательства глав государств, которые они взяли на себя, особенно в части оснащения, должны быть безукоснительно и безукоризненно выполнены", – сказал Лукашенко.

Владимир Путин в свою очередь вновь выступил за создание единой системы евроатлантической безопасности.

"Я убежден, что необходимо возобновить предметное обсуждение темы создания в Евроатлантике системы единой и неделимой безопасности. (...) Нужно провести полную инвентаризацию накопившихся проблем и разногласий. На основе такого анализа можно будет выйти на обсуждение принципов устойчивого политического развития", – сказал он, заметив, что "сотрудничество в рамках ОДКБ не направлено против кого бы то ни было".

"Мы открыты к конструктивному взаимодействию. Именно такой подход закреплен в итоговом заявлении", – заявил российский лидер.

Свое предложение внес и президент Армении Серж Саргсян. Он считает необходимым создать организацию по подготовке миротворцев ОДКБ на базе центра подготовки миротворческой бригады ВС Армении.

"Назрело время для создания базовой организации по подготовке миротворцев ОДКБ. В качестве основы для этой базовой организации предлагаем рассмотреть центр подготовки миротворческой бригады вооруженных сил Армении", – заявил Саргсян.

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