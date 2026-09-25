Лидеры зарубежных стран и организаций выражают соболезнования Казахстану

На имя Президента Касым-Жомарта Токаева продолжают поступать телеграммы соболезнования от глав иностранных государств и руководителей международных организаций в связи с гибелью военнослужащих в ходе учений на Каспийском море, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду