Лидеры зарубежных стран и организаций выражают соболезнования Казахстану

Президент

На имя Президента Касым-Жомарта Токаева продолжают поступать телеграммы соболезнования от глав иностранных государств и руководителей международных организаций в связи с гибелью военнослужащих в ходе учений на Каспийском море, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду  

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В телеграммах высказывается твердая поддержка и солидарность с народом Казахстана в этот трудный час.

Зарубежные лидеры, разделяя глубокую скорбь всех казахстанцев, передают искренние соболезнования родным и близким погибших.    

Телеграммы поступили от Президента Таджикистана Эмомали Рахмона, Президента Азербайджана Ильхама Алиева, Президента Беларуси Александра Лукашенко, Президента Франции Эмманюэля Макрона, Президента Сербии Александра Вучича, Генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама, Президента Социалистической Республики Вьетнам То Лама, Премьер-министра Армении Никола Пашиняна, Раиса Татарстана Рустама Минниханова, а также руководителей ряда международных организаций.  

Президент Казахстана выражает признательность за соболезнования и поддержку международного сообщества.

#президент #соболезнования #телеграммы

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