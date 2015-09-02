Свежий выпуск Лидирующая позиция в СНГ Полина ФЕДОРОВА

В ходе встречи обсуждены вопросы использования информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) в сфере социального обеспечения. Б. Сапарбаев отметил, что в Казахстане развитию этого направления придается огромное значение.

– Благодаря внедрению новых технологий с каждым годом увеличивается количество электронных услуг в социальной сфере. Наша страна достигла больших успехов по уровню развития ИКТ и занимает лидирующие позиции среди стран СНГ, – подчеркнул вице-премьер.

Он также добавил, что Казахстан – одно из немногих государств мира, где выполняются все социальные обязательства даже в период кризиса. Вице-премьер отметил важность проведения в Астане 2–4 сентября под эгидой МАСО международной конференции по информационным и коммуникационным технологиям в социальном обеспечении. «Мероприятие такого масштаба создаст благоприятную среду для дальнейшего международного сотрудничества и обмена опытом, даст новый толчок развитию информационных и коммуникационных технологий в социальном обеспечении Казахстана», – резюмировал Б. Сапарбаев.

В свою очередь Эррол Франк Стуве поблагодарил казахстанскую сторону за помощь в организации конференции и выразил уверенность, что данная диалоговая площадка послужит выработке конструктивных решений для дальнейшего развития сферы ИКТ в соцобеспечении.