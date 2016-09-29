Лига чемпионов: "Ростов" набирает первые очки

Спорт
Азамат Сыздыкбаев
Фото с сайта sport-express.ru
"Ростов" сыграл вничью с ПСВ на своем поле и набрал первые очки в Лиге чемпионов, передает Kazpravda.kz.

"Ростов" – ПСВ 2:2


Два эффектных гола в исполнении Дмитрия Полоза не помогли "Ростову" одержать победу над голландской командой. Сначала форвард воспользовался провалом в центре обороны соперника  и открыл счет, однако рикошет вернул голландцев в игру. Затем Полоз поразил ворота соперника хлестким ударом в касание из-за пределов штрафной после скидки партнера. На это ответил Люк де Йонг, которому дали пробить головой из-за пределов вратарской.

"Атлетико" – "Бавария" 1:0


Грозная немецкая машина вновь оступилась на команде Диего Симеоне. Автором единственного мяча стал бельгиец Янник Карраско, который провел блестящий матч. Форвард на скорости ворвался в штрафную немцев и неотразимо пробил в дальний угол – Нойер был бессилен. "Бавария" же по обыкновению много времени провела на чужой половине поля, однако дивидендов из этого извлечь не сумела. Более того, счет мог быть и крупнее, но за 6 минут до конца основного времени Гризманн не реализовал пенальти.

"Селтик" – "Манчестер Сити" 3:3


Первая осечка Пепа Гвардиолы случилась в Глазго. Как и обещал наставник "Селтика" Брендан Роджерс, его команда на своем поле дала настоящий бой английскому гранду. Уже на 3-ей минуте матча Мусса Дембеле открыл счет ударом в падении головой. Фернандиньо сравнял счет довольно быстро. Однако затем случился автогол в исполнении Стерлинга, в нем была вина и Пабло Сабалеты, который на ровном месте подарил мяч сопернику. Через 8 минут Стерлинг наконец поразил и чужие ворота, выйдя один на один с Крейгом Гордоном и переиграв того в ближнем бою. В самом начале второго тайма Дембеле вновь забил гол-красавец, пробив в падении через себя. В этот раз, чтобы отыграться, "горожанам" потребовалось 9 минут – Нолито удачно сыграл на добивании после удара Агуэрро. На этом голевая перестрелка в Глазго закончилась.

"Боруссия" М – "Барселона" 1:2


В домашнем матче против одной из самых грозных команд Старого Света менхенгладбахская "Боруссия" едва не сотворила сенсацию. На 34-й минуте Торган Азар замкнул передачу партнера и не оставил шансов тер Штегену. Статус-кво был восстановлен лишь на 65-й минуте матча – отличился Арда Туран. Ну а победу каталонцам принес защитник Жерар Пике за 25 минут до конца основного времени после розыгрыша углового.

"Бешикташ" – "Динамо" К 1:1


Киевскому "Динамо" удалось добиться  ничьей на берегах Босфора. Усилиями Рикардо Куарежмы хозяева повели уже к 29-й минуте. Но в середине второго тайма Виктор Цыганков воспользовался стандартным положением и сравнял счет.

"Наполи" – "Бенфика" 4:2


Обещавший получиться очень интересным матч в Неаполе таковым и вышел. 6 голов на двоих забили команды, и вновь в составе одной из них блистал бельгиец. Дрис Мертенс оформил дубль и помог своей команде одержать уверенную победу над очень сильным соперником. В первом тайме "Бенфика" не была похожа саму на себя и пропустила три безответных мяча. Во втором португальцы собрались и ответили двумя голами на один. Итоговый счет – 4:2.

"Лудогорец" – ПСЖ 1:3


Болгарская команда уже давно приучила всех к тому, что для нее не существует авторитетов. Вот и этот матч болгары начали очень дерзко, открыв счет на 16-й минуте матча. Чтобы удержать добытое в битве с французским грандом преимущество у игроков "Лудогорца", элементарно не хватило класса и сил. В итоге Эдинсон Кавани оформил дубль, еще один гол забил Блез Матюиди, принеся парижанам уверенную победу в гостях.


"Арсенал" – "Базель" 2:0



"Базель" является еще одной командой, которую большие клубы вряд ли выбрали бы в соперники из середняков. Как правило, швейцарцы пользуются любой возможностью, которую им подарит соперник. Но в отчетном матче "Арсенал" им таковых не предоставил. Два мяча Тео Уолкотта и удивительно надежная игра в обороне принесли "канонирам" 3 очка.

