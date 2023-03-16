Лига для талантов

Казахстанская федерация футбола, Профессиональная футбольная лига Казахстана и один из крупнейших финансовых холдингов страны объявили о создании новой лиги детско-юношеского футбола – QJ League. Решение о передаче прав новой лиге на проведение юношеских соревнований до 2025 года было принято на заседании Исполнительного комитета КФФ.

QJ League станет проектом национального масштаба, в котором в течение нескольких лет будут принимать участие юные таланты из всех регионов республики. Как отметил президент КФФ Адлет Барменкулов, основной целью новой лиги является подготовка качественного резерва для национальной сборной Казахстана.

– Это один из главных проектов развития детско-юношеского футбола. С его помощью мы создадим систему соревнований, которая поможет в подготовке талантливых детей. Это первый шаг для наших юношей в профессиональном футболе, – подчеркнул глава КФФ.

Старт первого сезона лиги запланирован на 22 апреля, в нем примут участие 12 команд спортсменов до 18 лет. К 2025 году планируется увеличить количество соревнований по разным возрастным категориям.

– QJ League – это большой социальный проект, который КФФ и ПФЛК реализуют в тесном сотрудничестве с нами. У нас общая цель – развитие казахстанского футбола и нашей молодежи. Мы говорим не только о футболистах, но и о тренерах, судьях, менеджерах и других востребованных специалис­тах в спортивной индустрии. В Казахстане есть большой социальный запрос на футбол, особенно в регионах, – сказал председатель попечительского совета QJ League, известный финансист Тимур Турлов.

– В Казахстане множество талантов, но у них не всегда есть возможность реализоваться. К развитию детского футбола нужно относиться системно, иначе сложно будет добиться высокого результата. QJ League – это революция в казахстанском футболе, теперь наши юноши будут участвовать в турнире, который организован на 100% профессионально, – в свою очередь отметил президент ПФЛК и QJ League Рохус Шох.

Отметим, что матчи QJ League будут транслироваться в прямом эфире на рес­публиканских спортивных телеканалах Qazsport, QSport и Setanta Qazaqstan, а также на официальном YouTube-канале турнира.