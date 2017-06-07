В Астане в спортивном комплексе «Даулет» открылся V Международный турнир по боксу на призы Президента Республики Казахстан. В первый день на ринг вышло немало мастеров кожаной перчатки из нашей страны, а их только в мужском разряде заявлено 43 спортсмена. Побед на старте добились Асхат Жусупов (весовая категория до 49 кг), Бекдаулет Ибрагимов и Аскар Ерубек (оба – 64 кг), Ерик Альжанов (81 кг), Камшыбек Конкабаев, Нурболат Сермаханов, Нурлан Сапарбай (все – свыше 91 кг). Серебряный призер Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро Василий Левит (91 кг) в своем первом бою со счетом судейских записок 5:0 одолел южнокорейского атлета Ким Инку.

В соревнованиях принимают участие боксеры 10 стран, в трех олимпийских весовых категориях выступят женщины. Финальные бои пройдут 10 июня.