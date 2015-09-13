Свежий выпуск Лики, образы, пейзажи… Бектур КАДЫРОВ

Мэтру исполняется 70 лет. В экс­позицию включено около 90 живопис­ных и графических произведений, созданных им в разные годы. Вячеслав Михайлов – не только заслуженный художник РФ и член Союза художников России, но и член Национальной ассоциации художников Италии – ITAL ART.

Выставку в Астане автор составил весьма оригинально: значительная ее часть включает библейские и классические сюжеты – «Падение Фаэтона», «Святой Георгий», «Сократ: комментарии к Рембрандту», «Мосхофор (Добрый пастырь)», «Рождество Хрис­тово», «Неверие Фомы по Караваджо», «Каин и Авель», «Св. Мартин и нищий», «Тайная вечеря»… Решение этих сюжетов всегда своеобразно, неожиданно.

В экспонируемых полотнах В. Михайлов подчеркивает «аспекты», на которые следует обратить особое внимание – то «усилит» мускулатуру, то задаст затейливый колорит. Словом, имея в основе классическую живопись, он порой по принципам сюрреализма следует за фантазией, а порой заворачивает вообще в неизвестные дали. И это всегда интересно – отгадывать его мысли.

Другой цикл – итальянский (что имеет объяснение). Около десятка работ посвящены Флоренции и даже Помпеям. Фиорентина всегда была притягательна для живописцев, среди которых в том числе Леонардо да Винчи и Микеланджело. Но и этот город Вячеслав Михайлов пишет не документально, а сквозь призму собственного восприятия…

Другая серия работ Михайлова – «Лики». Традиционно ликами на Руси называли не портреты, а иконы, и хотя на разных иконах одни и те же святые выглядели по-разному, их все же всегда узнают.

Подобных ликов у Михайлова много, и все они оправдывают его предпочтения: Михаил Булгаков, Валерий Приемыхов и Владислав Дворжецкий, незабвенная Майя Михайловна Плисецкая… Художник не пишет людей с натуры – только по памяти и по впечатлению. Потому он и допускает некоторые деформации, ассиметрию, чтобы подчеркнуть бессмертие своих персонажей (по некоторым научным данным, люди с выраженной неправильностью живут дольше).

Произведения живописца и графика вызывают неподдельное восхищение, захватывают зрителя, запоминаются надолго. Увидеть их в Национальном музее РК можно до 1 октября.



