​Лики танца

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Раушан Шулембаева, Алматы

Сложные танцевальные комбинации, эстетика, гибкость тела и высокий артистизм отличали выс­тупление Заслуженного деятеля РК, первого в стране хореографа, профессионально обучившегося индийскому классическому танцу, Акмарал Кайназаровой. Свой отчетный концерт она посвятила 20-летию творческой деятельности и выпуску своего первого образовательного видеоматериала «Индийский классический танец бхаратанатьям для начинающих» на казахском, русском и английском языках.

Искусство бхаратанатьям сегодня не знает границ: его танцуют и изучают во всем мире и женщины, и мужчины. Обширный раздел пособия, согласно прог­рамме обучения в стиле бхаратанатьям, занимает язык жестов. Шлока Асамьюта хас­та на санскрите – это 28 жестов для одной руки. Шлока Самьюта хаста – это 24 жеста для обеих рук. Каждый из них в танце обретает множество смыслов. Посредством экспрессии лица, позы тела и жес­тов танцовщица передавала суть танца, который в древности исполнялся как религиозный ритуал.

Программу концерта составили индийские классические танцы бхаратанатьям, катхак, а также народные танцы и песни Казахстана и Индии, в том числе в стиле Болливуда. «Манаве» стал основным танцем в репертуаре и представил глубокий философский рассказ о человеческой душе, которая стремится к духовному абсолюту. В следующем танце тиллана, исполненном в стиле бхаратанатьям, экс­прессия была сведена к минимуму, здесь преобладали грациозные движения.

Чарующие пируэты, красивые позы – отличительные черты танца катхак, популярного особенно на севере Индии. Его отличают два основных стиля – джайпур и лакхнау. Джайпур – это, наверное, самая сложная техника и высокая скорость исполнения. Акмарал добавила, что в катхаке наиболее явно ощутимо влияние великих моголов на древнюю индийскую культуру.

Концерт прошел при поддержке посольства Индии в Казахстане и стал ярким свидетельством дружественных взаимоотношений двух стран.

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