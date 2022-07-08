Ликвидирован канал поставки наркотиков в Нур-Султан

Сотрудники столичной полиции в ходе проведения спецоперации, в результате длительной разработки задержали членов преступной группы, осуществлявших поставку и сбыт наркотических средств на территорию города в особо крупном размере, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

При въезде в столицу на трассе Караганда – Нур-Султан была задержана автомашина марки Toyota Еstima под управлением 36-летнего водителя, у которого в салоне был обнаружен "гашиш" весом более 16 кг. В салоне автомашины находились 23-летний организатор преступной группы и 20-летний соучастник. Зелье подозреваемые везли из Шу и намеревались продать в столице. Цена данного наркотического средства составила бы на "черном рынке" 16 миллионов тенге, отметили в полиции.

Также в ходе спецоперации на трассе была остановлена автомашина марки Toyota Camry 50 под управлением 27-летнего водителя, у которого в ходе личного обыска был изъят "гашиш".

В результате проведенной операции из незаконного оборота полицейские изъяли более 16 кг наркотического средства "гашиш".

По данному факту проводится досудебное расследование по статье 297 части 2 УК РК "Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов".

Задержанные содержатся под стражей, ведется следствие.

Как отметил начальник управления по противодействию наркопреступности ДП Нур-Султана Ерлан Акбаров, все попытки ввоза в столицу наркотических средств будут жестко пресекаться.