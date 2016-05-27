Ликвидированы последствия аварийного сброса сточных вод в ВКО
Азамат Сыздыкбаев
В Восточно-Казахстанской области завершены мероприятия по ликвидации аварии, связанной с незапланированным сбросом сточных вод, передает Kazpravda.kz со ссылкой на interfax.kz.
Для исправления ситуации были использованы вертолеты, которые сбросили в образовавшуюся воронку внутри Талловского хвостохранилища 115 мешков. Мешки наполняли смесью из цемента, щебня и жидкого стекла для перекрытия потока аварийного сброса, говорится в информации прокуратуры.
По сообщению природоохранной прокуратуры, пробы воды из Филипповки показали превышение предельно допустимых значений: по меди – в 18 раз, цинку – в 16,5 раза, марганцу – в 9,7 раза, азоту нитрита – в 2,6 раза и железу – в 1,9 раза. По взвешенным веществам, согласно методике, исследования проводятся в течение 5 суток. Их результаты будут направлены дополнительно.
"В настоящее время результаты анализов показывают снижение концентрации загрязняющих веществ в реке: по меди – в 3 раза, цинку – в 8 раз, марганцу и железу – в 2 раза. По остальным превышений нет. По данным территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира, Алтайского филиала Казахского научно-исследовательского института рыбного хозяйства, департамента экологии, в этих реках мертвых рыб и иных водных животных не обнаружено. По этим фактам им обращения не поступали. Работа продолжается, ситуация находится на контроле", – отмечают в прокуратуре.