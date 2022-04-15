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Экономика , Общество
Вкладчики ликвидируемых банков в Казахстане могут получить гарантийные выплаты до 1 мая
Елисеева Екатерина
корреспондент

По состоянию на 15 апреля 2022 года в Казахстане в процессе ликвидации находятся 9 банков, вкладчикам которых выплачено более 98% суммы гарантийного возмещения, что составляет порядка 113,1 млрд тенге. В Казахстанском фонде гарантирования депозитов (КФГД) разъяснили порядок выплаты гарантийного возмещения и перечисления невостребованных сумм в Единый накопительный пенсионный фонд (ЕНПФ), передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу фонда.

Оставшиеся деньги вкладчики восьми ликвидируемых банков могут получить до 1 мая 2022 года включительно. Это вкладчики АО "Валют-Транзит Банк", АО "Казинвестбанк", АО "Delta Bank", АО "Эксимбанк Казахстан", АО "Qazaq Banki", АО "Банк Астаны", АО "Tengri Bank" и АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)". Вкладчики АО "Capital Bank Kazakhstan", который был ликвидирован позже, могут получить гарантийное возмещение до 3 июля текущего года включительно.

Заявление на выплату можно подать как традиционным способом, так и онлайн - через Электронный портал выплат (ЭПВ), где также есть возможность проверить сумму, доступную к выплате, и отследить статус обращения. С письменным заявлением депозиторы могут обращаться через банки-агенты, которые назначаются для осуществления выплат вкладчикам лишенного лицензии банка.

Более подробнее с информацией об отделениях банков-агентов, осуществляющих выплату гарантийного возмещения, можно ознакомиться на их сайтах.

"После истечения срока выплаты невостребованная гарантийная сумма будет переведена на индивидуальные пенсионные счета вкладчиков в ЕНПФ для учета добровольных пенсионных взносов. Перевод, согласно Закону РК "Об обязательном гарантировании депозитов, размещенных в банках второго уровня Республики Казахстан", осуществляется КФГД в течение 30 календарных дней. Таким образом, клиенты указанных восьми ликвидируемых банков могут ожидать перечисления своих средств в ЕНПФ до 31 мая, а АО "Capital Bank Kazakhstan" - до 2 августа текущего года включительно", – пояснили в фонде. 

В КФГД напомнили, что вкладчику, пропустившему срок выплат по уважительной причине, стоит обратиться с письменным заявлением напрямую в КФГД. К заявлению прилагаются документы, подтверждающие уважительную причину. К уважительным причинам относятся: поступление вкладчика на воинскую службу, нахождение вкладчика за пределами Казахстана или в местах лишения свободы, принятие наследства вкладчика и иные причины, связанные с приобретением или открытием наследства, а также другие обстоятельства, установленные судом.

В ЕНПФ, в свою очередь, отметили, что невостребованные вкладчиками ликвидируемых банков суммы гарантийного возмещения будут зачислены на индивидуальные пенсионные счета (ИПС) для учета добровольных пенсионных взносов, открытые на имя вкладчиков в порядке, предусмотренном законодательством Казахстана о пенсионном обеспечении.

"Невостребованная сумма гарантийного возмещения зачисляется в ЕНПФ при соответствии персональных данных вкладчика данным, имеющимся в ЕНПФ, и при наличии у вкладчика действующего документа, удостоверяющего личность. Также необходимо наличие у вкладчика ИПС с пенсионными накоплениями за счет обязательных пенсионных взносов и (или) обязательных профессиональных пенсионных взносов и (или) добровольных пенсионных взносов", – дополнили в пресс-службе фонда.

Но для этого вкладчикам не стоит специально обращаться в ЕНПФ – если все условия совпадают, суммы перечислятся в ЕНПФ автоматически.

В ЕНПФ также сообщили, что зачисленные на ИПС невостребованные суммы гарантийного возмещения будут инвестироваться в таком же порядке, как и другие пенсионные активы. Эти суммы будут приносить инвестиционный доход вкладчику (получателю).

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