Лимиты на продажу дизтоплива установят в Казахстане

Министерство энергетики Республики Казахстан вносит изменения в приказ о предельных ценах на розничную реализацию нефтепродуктов, передает Kazpravda.kz.
Министерство энергетики РК опубликовало на сайте "Открытые НПА" изменения в приказ "Об установлении предельных цен на розничную реализацию нефтепродуктов, на которые установлено государственное регулирование цен".
Так, планируется внести следующие изменения:
Установить предельные цены на розничную реализацию нефтепродуктов через стационарные автозаправочные станции, на которые установлено государственное регулирование цен в следующем размере с учетом налога на добавленную стоимость:
1) бензин марки Аи-80 – 89 тенге за литр;
2) бензин марки Аи-92 и Аи-93:
В Костанайской, Северо-Казахстанской областях – 187 тенге за литр;
В городах Нур-Султан, Алматы, Шымкент, в Акмолинской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Алматинской, Атырауской, Жамбылской, Карагандинской, Кызылординской, Павлодарской, Туркестанской, Мангистауской областях, а также в областях Абай, Жетісу, Ұлытау – 182 тенге за литр;
3) дизельное топливо (летнее, межсезонное):
В Акмолинской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Северо-Казахстанской областях, а также в области Абай:
Гражданам Республики Казахстан при предъявлении удостоверения личности, выданного в Республике Казахстан, в объеме до 100 литров в сутки – 260 тенге за литр;
Гражданам Республики Казахстан при предъявлении удостоверения личности и технического паспорта на грузовые, специальные, специализированные автомобили и автобусы, выданных в Республике Казахстан, в объеме до 300 литров в сутки – 260 тенге за литр;
В городах Нур-Султан, Алматы, Шымкент, в Алматинской, Атырауской, Жамбылской, Карагандинской, Кызылординской, Павлодарской, Туркестанской, Мангистауской областях, а также в областях Жетісу, Ұлытау:
Гражданам Республики Казахстан при предъявлении удостоверения личности, выданного в Республике Казахстан, в объеме до 100 литров в сутки – 230 тенге за литр;
Гражданам Республики Казахстан при предъявлении удостоверения личности и технического паспорта на грузовые, специальные, специализированные автомобили и автобусы, выданных в Республике Казахстан, в объеме до 300 литров в сутки – 230 тенге за литр;
Свыше установленного объема или для иных случаев реализации – 450 тенге за литр.