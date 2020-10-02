Лимиты затрат для строительства установили в РК

Фото пресс-службы МИИР РК
В Казахстане в целях исключения случаев завышения стоимости объектов строительства с участием инвестиций государственного и квазигосударственного сектора установлены предельные лимиты затрат на строительство, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.
Данное предложение было озвучено первым вице-министром индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбеком Ускенбаевым в рамках Селекторного совещания по вопросам оптимизации расходов при строительстве объектов за счет средств из государственного бюджета. Совещание прошло под председательством первого заместителя Премьер-министра РК Алихана Смаилова.
Для автоматизации определения лимита затрат на портале Госэкспертизы (epsd.kz) разработан онлайн калькулятор, который позволяет рассчитать предельную стоимость строительства объекта. На основе банка данных проектно-сметной документации будут сформированы укрупненные сметные нормативы (УСН), значения которых будут предельной стоимостью реализации проекта.
Для определения стоимости импортных материалов и технологического оборудования планируется использовать данные зарубежных баз в первоисточнике.