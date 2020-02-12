​Линдор – гроза наркоманов

Солдаты войскового наряда в/ч 5548, находясь на маршруте патрулирования возле одного из торговых цент­ров, заметили, что из легковой машины, которую остановил сотрудник ДПС, выбежал мужчина. Задержать беглеца помогла подопечная кинолога, младшего сержанта Наурызбая Шыназбекова – служебная собака по кличке Линдор.

«В ходе досмотра в кармане куртки подозреваемого обнаружен спичечный коробок с растительным веществом со специфическим запахом. Обнаруженное вещество оказалось марихуаной. За проявленную бдительность бойцы Нацгвардии поощрены командиром воинской части», – сообщили в пресс-службе РгК «Батыс».

Немецкая овчарка по кличке Линдор в войсках Нацгвардии служит больше пяти лет. За это время вместе с хозяином неоднократно принимала участие в республиканских кинологических соревнованиях и занимала призовые места. Кроме этого, пес прошел специальное обучение и наряду со своими четвероногими «коллегами» успешно помогает гвардейцам задерживать сбытчиков наркотических веществ.