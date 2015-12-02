​Линейный ускоритель атакует

С его помощью можно использовать все передовые методы лучевой терапии при лечении злокачественных опухолей любой локализации. Общая стоимость проекта составляет 1 435 млн тенге. Врачи, медицинские сестры, специалисты-физики отделения прошли до этого обучение на базе Казахского научно-исследовательского института онкологии и радиологии в Алматы, в онкологических центрах Латвии, Азербайджана, Австрии.

При этом лучевая терапия не влияет на повседневную жизнь пациента, а во время лечения он не чувствует боли. Более того, здоровые ткани не подвергаются лучевому воздействию. То есть оборудование дает возможность обеспечивать высокоточное и избирательное воздействие на раковую ткань, в том числе в труднодоступных местах, например, головном мозге, позвоночнике, легких, печени...

Как отметила министр здравоохранения и социального развития РК Тамара Дуйсенова, которая приняла участие в важном для региона событии, это лишь первая ласточка в республике по созданию такого межрегионального центра онкологической службы. Здесь будут принимать жителей не только Актобе, но и всего западного региона Казахстана. С учетом высокого потенциала области, где имеется хорошая медицинская база, медицинский университет, медколледж, есть перспектива создания в Актобе медицинского кластера.