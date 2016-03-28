Мероприятие состоялось в рамках республиканской акции «Большая страна – большая семья» и включало в себя три этапа. На первом из них учащиеся 5-7 классов приняли участие в конкурсе авторских стихотворений на английском языке. Во время второго этапа ребята проходили тестирование уже на трех языках – казахском, русском, английском и одно­временно демонстрировали уровень знания истории своей Родины. На третьем этапе конкурса, носившем командный характер, школьники получили задание по творчеству А. Волкова – автора сказочной повести «Волшебник изумрудного города». Организаторы мероприятия – педколлектив школы развивающего обучения «Восток» для одаренных детей» уверены в том, что таким образом учащиеся приобщаются к национальной идее «Мәңгiлiк Ел».

«В современном полилингвальном мире проведение подобных конкурсов способствует в первую очередь формированию коммуникативных навыков», – считает Наталья Ботороева, консул Генконсульства РФ в Усть-Каменогорске.

Победители конкурса получили сертификаты, памятные призы, и в их числе книги, а также диски на английском и казахском языках от областного управления по развитию языков. Учителям отличившихся учеников вручены благодарственные письма Генерального консульства РФ.