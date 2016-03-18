​Линия чистой красоты

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Бектур КАДЫРОВ

Экспозиция под названием «Линия красоты» организована в рамках проекта музея по поддержке творческой молодежи «На крыльях надежды» при содействии Генерального консульства РК в Санкт-Петербурге, Казахского общества Санкт-Петербурга и Ленинградской области «Атамекен».

Жанна Нугербекова молода, энергична, дерзновенна. Она – выпускница столичной Детской художественной школы-клуба ЮНЕСКО. Со школьных лет неоднократно принимала участие в фестивалях и конкурсах разного уровня, в частности республиканском – «Туған жерім», итоги которого вот уже более десяти лет подводятся в стенах Музея Первого Президента.

Молодой автор наращивает творческую активность, экспонируя свои произведения в Астане, Алматы, Москве, Санкт-Петербурге. Участвовала в первой передвижной выставке «ART-Сапар», которую увидели в Актобе, Семее, Кокшетау, Караганде, Костанае и Усть-Каменогорске.

Сейчас Ж. Нугербекова продолжает обучение в Санкт-Петербургском государственном институте живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Репина по специальности «скульптура», но только ею не ограничивается. Жанне хорошо удаются объемы, что видно по выразительным работам из папье-маше, бронзы – это женские фигуры в национальных нарядах, Чокан Валиханов и другие, а также рельефы в технике «гальванопластика». Не избегает изображать орнаменты, хотя и на бумаге, и при этом задает порой загадки. Один из орнаментальных символов составлен из разлетающихся лебедей. В другом случае дан парный портрет Айгерим и Абая, а поместила их Жанна в знак бесконечности. Вот только великий мудрец от нас отвернулся. Почему же?..

Вопросов много, а это значит, что произведения автора задевают за живое, побуждают к размышлениям, они интересны зрителям. 

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