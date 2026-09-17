Лионель Месси обновил рекорд по количеству командных титулов

На мировом первенстве 2026 года Месси забил восемь мячей, оказавшись на второй позиции после Килиана Мбаппе, на счету которого десять голов, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Газета.ру

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Футболист «Интер Майами» Лионель Месси обновил мировой рекорд по количеству командных титулов за карьеру.

«Интер Майами» выиграл Кубок чемпионов, обыграв в финале мексиканский «Крус Асуль». Для Месси этот титул стал 49-м в карьере. Встреча завершилась со счетом 1:0. Месси отметился забитым мячом.

На мировом первенстве 2026 года Месси забил восемь мячей, оказавшись на второй позиции после Килиана Мбаппе, на счету которого десять голов. Сборная Испании со счетом 1:0 обыграла команду Аргентины в финале чемпионата мира по футболу — 2026. Основное время встречи завершилось вничью (0:0), а во втором экстра-тайме единственный мяч забил 26-летний нападающий «Барселоны» Ферран Торрес.

До американского «Интера» Месси выступал за французский «Пари Сен-Жермен» и испанскую «Барселону», с которой выиграл Лигу чемпионов четыре раза, а также трижды становился обладателем Суперкубка УЕФА и клубного чемпионата мира.

Ранее Лионель Месси объявил о завершении карьеры в сборной Аргентины.