Лионель Месси снова признан лучшим игроком года по версии ФИФА

Спорт, Футбол, В мире
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Форвард ПСЖ и сборной Аргентины Лионель Месси получил приз лучшему игроку года по версии Международной федерации футбола (ФИФА), передает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz.

Фото: twitter.com/FIFAcom

Церемония вручения наград FIFA Football Awards 2022 состоялась в Париже (Франция).

На награду также претендовали 2 французских нападающих – одноклубник Месси Килиан Мбаппе и обладатель «Золотого мяча-2022» Карим Бензема.

Лучший игрок ФИФА среди мужчин: Лионель Месси (Аргентина, «Пари Сен-Жермен»).

Лучший игрок ФИФА среди женщин: Алексия Путеллас (Испания, «Барселона»).

Лучший вратарь ФИФА среди мужчин: Эмилиано Мартинес (Аргентина, «Астон Вилла»).

Лучший вратарь ФИФА среди женщин: Мэри Эрпс (Англия, «Манчестер Юнайтед»).

Лучший тренер ФИФА среди мужчин: Лионель Скалони (сборная Аргентины).

Лучший женский тренер ФИФА: Сарина Вигман (сборная Англии).

Премия Пушкаша: Марцин Олекси (Польша, «Варта Познань»).

Награда «Фэйр-плей»: Лука Лохошвили (Грузия, «Вольфсбергер»/«Кремонезе»).

Отметим, что Месси третий раз за карьеру получил приз лучшему игроку года по версии ФИФА. Ранее он был удостоен этой награды в 2009 и 2019 годах. 

 

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