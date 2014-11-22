Лионелю Месси грозит тюремное заключение за неуплату налогов Спорт

фото с сайта footballhd.ru

Нападающему "Барселоны" и сборной Аргентины Лионелю Месси грозит тюремное заключение за неуплату налогов, сообщает The Guardian.



"Были и другие известные спортсмены, которые имели проблемы с налогами. Например, Хаби Алонсо, Икер Касильяс и Рафаэль Надаль. Но Месси стал единственным, на кого открыли дело в суде, он может попасть в тюрьму", – сообщил изданию источник, знакомый с ситуацией.



При этом сообщается, что Месси в течение одного года заплатил в испанскую казну около 52 млн евро. Из-за судебного разбирательства аргентинец хочет сменить клубную прописку и перейти в другую команду. "Барселона", в свою очередь, пожелала продать его летом 2016 года.



Помимо этого, утверждает The Guardian, преследование Месси может быть частью заговора испанского правительства против Каталонии, так как все подобные инциденты с участием игроков мадридского "Реала" были урегулированы в досудебном порядке, и только на футболиста "Барселоны" было заведено уголовное дело.



"Месси стал жертвой двойных стандартов", – говорит источник.



По информации Лента.ру, Лионель Месси выступает в "Барселоне" с 2003 года. За это время он провел за каталонский клуб 288 матчей и стал автором 250 забитых мячей. В составе "Барселоны" Месси стал шестикратным чемпионом Испании, столько же раз выигрывал Кубок страны, шесть раз – Суперкубок Испании, три раза – Лигу чемпионов, по два раза выигрывал Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. Игрок является четырехкратным обладателем "Золотого мяча".



Серебряный призер чемпионата мира – 2014 в мае продлил соглашение с "Барселоной" до 2019 года. Сумма отступных в контракте игрока составляет 250 млн евро.