​«Липовые» разведчики

«Коллеги» из Главного разведывательного управления Минобороны РК попали в поле зрения сотрудников Службы государственной охраны осенью прошлого года. Как рассказали в ведомстве, сведения о лицах, представлявшихся «полковником» и «генерал-майором», были получены в ходе подготовки к проведению охранных мероприятий. При проверке полученной информации в конце октября 2015 года в Алматы были задержаны граждане Казахстана – 54-летний Р. Турсагатов и 47-летний З. Турдымаметов, у которых были изъяты поддельные служебные удостоверения сотрудников ГРУ МО РК. Позже был установлен и третий участник преступной группы – 32-летний А. Ниязбеков, помогавший изготавливать фальшивые документы.

Естественно, что «игры в шпионов» солидные дяди, один из которых бывший полковник запаса, второй работал директором охранного агентства, затеяли не из любви к романтике. Из своих липовых должностей и званий они смогли извлечь немало практической пользы. Например, у одного из пострадавших – 50-летнего жителя Шымкента – мошенники с мая по сентябрь 2012 года сумели выманить весьма крупные суммы. По словам потерпевшего, даже понимая, что денег уже не вернуть, он не решился обратиться в правоохранительные органы или спецслужбы, так как боялся, что, занимая столь высокие должности в силовых структурах, Турсагатов и Турдымаметов могут причинить вред ему или его семье.

Кажущаяся наивность взрос­лого человека на самом деле вполне объяснима. Мошенники, представляясь офицерами военной разведки, рассчитали точно – не каждому сотруднику правоохранительных органов с ходу сообщат: действительно ли такие офицеры числятся в ГРУ? Что уж говорить о простых людях… Потому и промышляли «джеймсы бонды», безнаказанно пополняя свои карманы, а попутно нанося серьезный вред имиджу солидной спецслужбы.

И все же пришел конец их криминальному бизнесу: приговором Алмалинского суда номер № 2 Алматы задержанные Р. Турсагатов и З. Турдымаметов признаны виновными в самовольном присвоении званий представителей власти, занимающих ответственные государственные должности, и в совершении преступлений, а также, согласно статье 177 части 4 пункту б УК РК, в мошенничестве в особо крупном размере. Каждому из них назначено лишение свободы сроком на 5 лет. Младший участник криминального трио – А. Ниязбеков – приговорен к двум годам.