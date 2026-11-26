Полиция изъяла более 800 фальшивых удостоверений и оборудование, предположительно использовавшееся для их изготовления, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МВД

Фото: МВД

В Атырауской области сотрудники полиции пресекли незаконный канал изготовления и сбыта поддельных служебных удостоверений госорганов.

Изъято более 800 фальшивых удостоверений и оборудование, предположительно использовавшееся для их изготовления.

"Все началось 23 ноября с остановки полицейскими автомобиля Lexus 470, в котором находились четверо мужчин. При осмотре транспортного средства обнаружены предмет, внешне схожий с макетом пистолета, и служебное удостоверение сотрудника КНБ. Проверка показала, что документ является поддельным. Полицейские вышли на предполагаемого изготовителя фальшивых документов - 39-летнего жителя Атырауской области", - сообщила пресс-секретарь МВД Шугыла Турлыбек.

При обыске по месту жительства мужчины изъяты 803 поддельных служебных удостоверения различных государственных органов, в том числе 606 – КНБ, 95 – МВД, 47 - органов государственных доходов, 46 – прокуратуры, 9 - антикоррупционной службы.

Кроме того, изъяты 367 эмблем КНБ, печать, компьютерная техника, принтер, жесткий диск и другие предметы, предположительно использовавшиеся для изготовления поддельных документов.

По предварительным данным, подозреваемый занимался сбытом фальшивых удостоверений. Установлено, что один из мужчин, находившихся в остановленном автомобиле, приобретал у него такие документы.