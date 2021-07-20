Липовый иммунитет

Сотрудники городского департамента полиции выявили новый канал сбыта поддельных паспортов вакцинации в медучреждениях Алматы. Информация об этом прозвучала на специальном онлайн-совещании ведомства. Медики оформляли подложные документы, инсценируя процеду­ру вакцинации. Для работы по выявлению подобных фактов сыщики используют в том числе общедоступные коммуникации.

– На постоянной основе осуществляется мониторинг интернет-ресурсов и средств массовой информации, проводятся оперативные мероприятия, направленные на выявление фактов подделок медицинских справок, – сообщил первый заместитель начальника департамента полиции города Алматы Нурлан Алмасбеков.

На стадии расследования в органах правопорядка находятся уголовные дела в отношении врачей общей практики городских поликлиник № 4, 13, 16 и 21, где сотрудники без фактического прививания граждан первым компонентом вносили фиктивные данные о получении дозы. А поскольку в прививочных кабинетах сейчас работают камеры видеонаблюдения, вместо процедуры они создавали видимость получения инъекции и даже заклеивали «место укола» пластырем.

Факт причастности к изготовлению более 140 паспортов вакцинации при оформлении выезда паломников в Королевство Саудовская Аравия недавно был установлен в одной из туристических компаний города. У следствия нет сомнений, что эти услуги оказывались за денежное вознаграждение.

Деяния такого рода, как изготовление поддельного документа, предусматривают уголовную ответственность в виде лишения свободы до четырех лет, а за использование подложного свидетельства можно получить арест до 40 суток. Также в действиях продавцов липовых паспортов усматриваются признаки прес­тупления по статье «служебный подлог», или «внесение в официальные документы заведомо ложных сведений».

– Уважаемые медицинские работники, не позволяйте вовлекать себя в уголовный процесс и оградите от этого своих родных и близких, – призывает Нурлан Алмасбеков.

И совсем свежий криминальный скандал связан с алматинским аэропортом. Здесь за реализацию поддельных ПЦР-тестов задержаны двое специалистов. Сотрудники управления по борьбе с экстремизмом управления криминальной полиции ДП Алматы совместно с коллегами из ДКНБ провели операцию по изобличению молодых людей – парня и девушки, которые продавали отрицательные ПЦР-тесты выезжающим за рубеж. Всего было реализовано как минимум 15–20 справок.

Фиктивные тесты парочка изготавливала самостоятельно через приложение на мобильном телефоне. Производилась корректировка анкетных данных клиента и даты изготовления справки, в дальнейшем уже представители авиакомпаний, вовлеченные в незаконную дея­тельность, пропускали пассажиров на борт самолетов. Полученные денежные средства, как предполагает следствие, между собой делили изготовители фальшивок и сотрудники компаний-перевозчиков.

Начаты оперативно-следственные мероприятия, устанавливается причастность задержанных к аналогичным фактам, назначены необходимые экспертизы. Продавцы подделок водворены в изолятор временного содержания.