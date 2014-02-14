Лишь оно одно мудро

Скажем, американские психологи убеждены, что выведенная ими формула любви с точностью до 94% определяет, какие пары будут счастливы в браке, а какие расстанутся через пару лет.

По их мнению, самое главное в браке – эмоциональная привязанность друг к другу и умение правильно разрешать конфликты.

Если в споре, например, преобладают агрессивные нотки, угрозы, сарказм и грубый тон, у такой пары практически нет шансов на будущее. И, напротив, когда они улыбаются, касаются друг друга, успокаивая и поддерживая, говорят уважительно и по существу – это хороший знак.

В то же время немецкий ученый Ханс-Вернер Бирхоф, автор книги «Что делает любовь сильной», формулу любви просчитал с помощью математики, и заключается она в следующем: каждое критическое замечание в адрес партнера должно быть компенсировано пятью комплиментами. Если этих комплиментов меньше, супружеское счастье оказывается под угрозой.

Комплименты укрепляют отношения, считает профессор, привносят нотку романтики и не дают угаснуть любви.

На математических методах исследования базируется и формула любви польского ученого Богуслава Половски, который утверждает, что для долговечного и счастливого брака нужно всего-то ничего – чтобы мужчина был в 1,09 раза выше женщины. Измерив свыше 600 пар, он сделал вывод, что подсознательно женщина выбирает себе партнера именно с таким коэффициентом, и подобные союзы, как правило, благополучны.

А вот англичане, к примеру, за последние 15 лет в корне изменили свое представление о счастливом браке. Если раньше для этого важно было наличие детей, то теперь, по их мнению, ключ к семейному счастью – это разделение домашних обязанностей, грамотное ведение хозяйства, достаточный доход, счастливые сексуальные отношения и верность.

Вообще, аналитики полагают, что массовая культура все больше ориен­тируется на удовлетворение желаний взрослых. По сравнению с ними ценности, связанные с детьми, – забота, самоотдача – кажутся устаревшими и банальными.

Если честно, мне жаль прагматичных англичан. Вспомните, что говорил герой рязановской комедии «Ирония судьбы, или С легким паром» Ипполит: разве может быть ожидаемое, запрограммированное счастье? В наше время деловых отношений нам действительно стало не хватать романтики, и наши мужчины, увы, перестали лазить в окна к любимым женщинам.

Говорят же, сердцу не прикажешь. Наверное, потому что лишь оно одно мудро, как писал Антуан де Сент-Экзюпери. А потому прислушивайтесь к зову своего сердца, и оно не обманет.

Елена Брусиловская