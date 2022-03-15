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Лишь шаг до катастрофы
Азамат Сулейменов, Мангистауская область

Члены творческого объединения «Aktown» наглядно показали, во что может вылиться загрязнение водоемов.

Лидер объединения режиссер Мурзабек Нурсултан вместе с новыми членами организации сняли поучительный видеоролик о вреде загрязнения водоемов и разместили его в социальной сети на своей странице. Актрисе ролика 15 лет, и она с удовольствием воплощает идею, с которой согласились все участники.

На видео молодая девушка готовится к трапезе. Ей подносят рыбу на блюде, которую она начинает есть. В процессе из аппетитного блюда появляется мусор, его становится все больше – и в результате он покрывает всю еду. Девушке становится неприятно, и она покидает свое замусоренное место. Аллегорическая сцена свидетельствует о том, что вскоре человечество может столкнуться со страшной катастрофой, когда все живое буквально сгинет в грудах мусора.

– Пока это единственный ролик, но в будущем мы хотим продолжить данную тему. Идея ролика – продукт коллективного брейншторминга. Клип ориентирован не только на жителей Каспийского региона, но и на всех, кто живет у водоемов. Уверен, его поймет человек в любой точке земного шара, – говорит Мурзабек Нурсултан.

Все главные роли в поучительных роликах «Aktown» играют молодые ребята. Больше года назад были подготовлены пять видеороликов в защиту окружающей среды. Они показали несколько жизненных историй, каждая из которых призывала к бережному отношению к природе и приглашала примкнуть к рядам экоактивистов.

Вот уже третий год в проект набирают инициативных молодых людей, чтобы помочь им реализовать творческий потенциал.

– В этом году к нам пришли 12 новичков, их отобрали более чем из 30 кандидатов. И мы дали им возможность проявить себя. Кто-то попробовал себя в роли оператора, кто-то – сценариста, а кто-то – актрисы. Мы лишь создали им соответствующие условия. Проект направлен на объединение творческой молодежи города. Аналогов площадке «Aktown» нет ни в одном городе республики, – отмечает режиссер.

Контент, который выпускают участники объединения, касается не только экологии, но и ряда других тем, волнующих молодежь. Рамок для творчества нет, возрастных ограничений тоже. Главное чтобы было желание двигаться вперед, развиваться и показывать миру свою активную жизненную позицию.

– Например, ребята приходят с целью стать оператором, но в процессе взаимодействия с нашей группой понимают, что у них лучше получается что-то другое, – говорит Мурзабек.

Сейчас на добровольной основе в клубе работают 6 человек, которые являются менторами для новичков.

– Мы стремимся создать респуб­ликанскую платформу, хочется, чтобы молодежь была конкурентоспособной в творческом плане. Сейчас такое время, когда можно самим создавать качественный контент и привлекать обширный круг зрителей. Возможностей предостаточно, – уверен Мурзабек Нурсултан.

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