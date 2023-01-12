Лишат ли Назарбаева звания "Почетный сенатор", ответил Ашимбаев

По его словам, звание «Почетный сенатор» было решено убрать из регламента.
Спикер Сената Маулен Ашимбаев в интервью журналистам ответил на вопрос, лишат ли Нурсултана Назарбаева звания «Почетный сенатор» после отмены закона «О Первом Президенте – Елбасы», передает корреспондент Kazpravda.kz.
«Есть постановление Конституционного суда, завтра мы примем решение о том, чтобы поставить на утрату закон о первом президенте. В дальнейшем встал вопрос по званию «Почетный сенатор». Учитывая, что закон готовится к тому, чтобы поставить его на утрату, звание «Почетный сенатор» мы убрали из нашего регламента», - сказал спикер Сената.
Маулен Ашимбаев напомнил, что решение об утрате закона было принято на референдуме.
«Все эти действия осуществляются по итогам общенационального референдума», - отметил он.