Лишат ли Назарбаева звания "Почетный сенатор", ответил Ашимбаев

По его словам, звание «Почетный сенатор» было решено убрать из регламента.

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Спикер Сената Маулен Ашимбаев в интервью журналистам ответил на вопрос, лишат ли Нурсултана Назарбаева звания «Почетный сенатор» после отмены закона «О Первом Президенте – Елбасы», передает корреспондент Kazpravda.kz.

«Есть постановление Конституционного суда, завтра мы примем решение о том, чтобы поставить на утрату закон о первом президенте. В дальнейшем встал вопрос по званию «Почетный сенатор». Учитывая, что закон готовится к тому, чтобы поставить его на утрату, звание «Почетный сенатор» мы убрали из нашего регламента», - сказал спикер Сената.

Маулен Ашимбаев напомнил, что решение об утрате закона было принято на референдуме.

«Все эти действия осуществляются по итогам общенационального референдума», - отметил он.