Лишенная прав пьяная женщина совершила ДТП в Косшы

Общество
Айдана Демесинова
Лишенную водительских прав женщину, которая в алкогольном опьянении совершила ДТП задержали полицейские в Акмолинской области, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ДП региона.

8 февраля в дежурную часть Целиноградского РОП поступило телефонное сообщение, о том что в п. Косшы около магазина "Сауран" произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомашин марки "Киа" и "Ауди 100".

"После поступившего сообщения, стражи порядка выехали на место пришествия. Прибывшие полицейские установили, что ДТП совершила 33-летняя женщина управлявшая автомашиной марки "Киа". В ходе проверки документов от женщины исходил резкий запах алкоголя, по результатам медицинского освидетельствования она находилась в "средней степени опьянения", - говорится в сообщении.

Выяснилось, что в ноябре 2018 года автоледи уже лишили права управления за вождение в алкогольном опьянении.

Как стало известно, водитель "Киа" днем распила со своим знакомым алкоголь, после чего решила отвезти его в магазин, который находится недалеко. В результате по неосторожности совершила ДТП.

Свою вину нарушительница признала.

По факту ДТП стражи порядка проводят проверку, добавили в пресс-службе.

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