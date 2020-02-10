Лишенная прав пьяная женщина совершила ДТП в Косшы

Лишенную водительских прав женщину, которая в алкогольном опьянении совершила ДТП задержали полицейские в Акмолинской области, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу ДП региона.
8 февраля в дежурную часть Целиноградского РОП поступило телефонное сообщение, о том что в п. Косшы около магазина "Сауран" произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомашин марки "Киа" и "Ауди 100".
"После поступившего сообщения, стражи порядка выехали на место пришествия. Прибывшие полицейские установили, что ДТП совершила 33-летняя женщина управлявшая автомашиной марки "Киа". В ходе проверки документов от женщины исходил резкий запах алкоголя, по результатам медицинского освидетельствования она находилась в "средней степени опьянения", - говорится в сообщении.
Выяснилось, что в ноябре 2018 года автоледи уже лишили права управления за вождение в алкогольном опьянении.
Как стало известно, водитель "Киа" днем распила со своим знакомым алкоголь, после чего решила отвезти его в магазин, который находится недалеко. В результате по неосторожности совершила ДТП.
Свою вину нарушительница признала.
По факту ДТП стражи порядка проводят проверку, добавили в пресс-службе.