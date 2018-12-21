Эта участь постигла спиртзавод ТОО «Кентавр», расположенный в Мугалжарском районе, где по сведениям областного департамента государственных доходов систематически нарушалось законодательство в сфере производства и оборота алкогольной продукции. По данным ведомства, в апреле 2018 года этим ТОО было произведено 3 744,96 декалитров этилового спирта, но в связи с неисправностью контрольных приборов учета на заводе данные об объемах произведенной продукции, согласно требованиям, оператору АО «Национальные информационные технологии» переданы не были. Административный материал по факту был направлен в Мугалжарский районный суд, постановлением которого в мае 2018 года «Кентавр» привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 900 МРП. Предприятие лишили лицензии на производство и оборот этилового спирта и алкогольной продукции.

Однако руководство завода не согласилось с решением райсуда и обратилось с жалобой в Актюбинский областной суд. Судебная же коллегия по гражданским делам облсуда оставила постановление без изменения, а жалобу налогоплательщика без удовлетворения.