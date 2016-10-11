​Лишили мздоимца имущества

Почтовый вымогатель попал в поле зрения сотрудников департамента Нацбюро по противодействию коррупции по Кызыл­ординской области, вскрывших мутную схему незаконного обогащения. Их стараниями начальник-коррупционер был изобличен, как говорится, по полной программе.

Вначале мздоимцу дозволили лично получить вожделенную сумму, а «оформили», когда он выполнил обещание, – представил приказ своему руководству о назначении некоего гражданина на должность заведующего отделением Сырдарьинского районного узла почтовой связи. Досудебное расследование было начато по статье 366 ­­часть ­1­­ УК РК – незаконные действия в пользу взяткодателя, совершенные лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций.

На судебном заседании подсудимый под грузом неопровержимых доказательств полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. На днях приговором суда экс-начальник признан виновным. В отношении осужденного назначена мера наказания в виде штрафа в пятидесятикратном размере от суммы взятки (2,5 млн тенге) с конфискацией имущества и пожизненным лишением права занимать должности в государственных органах.