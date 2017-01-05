Лишившимся из-за обвала дома в Шахане жильцам предоставят другие квартиры

Общество
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Талгат Исенов
Лишившимся из-за обвала дома в Шахане жильцам будут приобретены новые квартиры, передает Kazpravda.kz со ссылкой на акима Шахтинска (куда административно входит поселок Шахан).

"Аким Шахтинска Сержан Аймаков проинформировал депутатов Парламента о том, что благодаря оказываемой помощи со стороны госорганов и неравнодушных граждан проблем с питанием и одеждой нет. По его словам, для жителей, лишившихся жилья, будут приобретены квартиры", – говорится в распостраненной пресс-службой Мажилиса информации.

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Кроме того отмечается, что в беседе с членами инициативной группы депутат Мажилиса Нурлан Дулатбеков заявил, что депутаты Мажилиса приехали в Шахан для того, чтобы ознакомиться с ходом проводимых работ по оказанию помощи пострадавшим гражданам, определить, какая еще необходима поддержка.

"Нам, депутатам, совместно с исполнительными органами необходимо принять меры, в том числе законодательные, для того, чтобы такие трагичные случаи не повторялись. Но эти меры необходимо принимать после полного анализа причин случившегося и анализа работы отопительных систем", – сказал Дулатбеков.

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Кроме него с жителями поселка встретились депутаты Мажилиса Снежанна Имашева и Юрий Тимощенко.

Напомним, что жертвами произошедшего из-за взрыва котла происшествия стали девять человек.

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