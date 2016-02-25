​«Лишний» день

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Елена БРУСИЛОВСКАЯ

В переводе с латинского високосный год означает «второй шестой», а появился он в истории в глубокой древности, еще до нашей эры благодаря Юлию Цезарю, который ввел в обиход «юлианский» календарь. Согласно ему, каждый год длиной в 365 суток смещается на шесть часов. Чтобы эту погрешность уравнять, и ввели високосный год из 366 суток – раз в четыре года февраль удлиняется на один день.

Астрономы объяснили, откуда взялась эта погрешность. Наша Земля совершает за год оборот вокруг Солнца, при этом она ежесуточно оборачивается вокруг своей оси. И момент оборота вокруг Солнца, то есть окончание года, не совпадает с последним в году оборотом вокруг оси. Получается нестыковка – год уже закончился, а сутки все еще длятся. Почему? Может, создатель что-то напутал, создавая мир? Неудивительно, что появилось множество толкований такого несинхронного развития событий в нашей Солнечной системе, где все, казалось бы, соизмерено и четко просчитано.

Самая распространенная версия: виной всему гибель планеты Фаэтон, которая якобы когда-то находилась между Марсом и Юпитером. Эта злосчастная планета нарушила порядок не только в астрономии, но и принесла беды человечеству. Вспомните миф о Фаэтоне, сыне бога Аполлона, олицетворяющего Солнце: настырный сынок упросил отца дать ему на день «порулить» упряжкой коней, несущихся по небу. Но Фаэтон не смог удержать небесной колесницы – кони понесли, и юноша погиб. С тех пор дорога, по которой пронеслись кони Фаэтона, называется в астрологии «сожженным путем» – стоит ему активизироваться, жди несчастий. Отсюда и все неприятности, с которыми обычно связывают високосный год.

Что же касается астрономии, то из-за гибели планеты Фаэтон нарушилась космическая гармония в результате возникшего пояса астероидов. Он якобы сместил орбиты некоторых планет, в том числе и Земли. Образно говоря, планеты сбились с пути, а посему и пришлось «подредактировать» календарь.

Возвращаясь к Мюнхгаузену, можно предположить, что не всегда его буйные фантазии возникали на ровном месте. Тот же день 32 мая он вычислил, исходя из того, что в обычном году, по его мнению, не только 365 дней и 6 часов, но еще и три секунды. Эти секунды неучтенного времени, как утверждал барон, за годы складываются в минуты, а за столетия – в часы. Так «натикало» и 32 мая. Что интересно, Мюхгаузен, подарив еще один день весны любимой, назвал его «днем счастья».

А «лишний» день високосного года почему-то считается несчастливым. Как, впрочем, и весь год. Хотя если посмотреть на историю, то действительно в високосном году чаще происходят различного рода катастрофы. Так, в 1908 году упал Тунгусский метеорит; в ­1912-м – затонул «Титаник»; произошли землетрясения 1948 года в Ашхабаде и 1988 года в Армении. Хотя если распределить во времени все несчастья и радости в истории человечества, то их вдосталь хватит на все года.

Но то, что в високосном году «закрываются» неработающие программы, то это, можно сказать, доказанный факт. Не ладятся отношения с любимым? Если миновало четыре год, а прогресса нет – пора ставить точку. Не пошел проект? Четыре года – достаточно, чтобы проверить его на прочность. Надо менять… В високосном году, утверждают астрологи, крайне важно отдать все долги, и не только финансовые.

Другими словами, все в наших руках. И если что-то не получается, не стоит пенять на год. Просто попытайтесь сделать этот день, подаренный нам судьбой, счастливым.

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