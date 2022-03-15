Каких только патрулей у нас не было за последнее время. От языковых до военных. Теперь в столице появился лисий патруль.

Все началось с заявления двух граж­данок, которых независимо друг от друга почти в центре города покусала лиса. Этот возмутительный поступок решили без внимания не оставлять. Событие ведь неординарное. Хотя в наше время уже ничему не удивляешься.

Взять тот же COVID. Очевидно, помимо народного праздника «Последний платеж по кредиту» в Казахстане появится еще один – «Прощание с приложением «Ashyq». Теперь в «желтой» и «зеленой» зонах эпидемиологического риска отменено сканирование QR-кодов, измерение температуры и требование соблюдать социальную дистанцию. Хотя последнее местами было бы уместно сохранить. В очередях, например. Отменено официально и ношение масок на улице, хотя эту норму уже давно никто не соблюдал.

Охранники в ТРЦ выглядят теперь так же растерянно, как дворник из «12 стульев», которого лишили ворот, не только приносивших прибыль, но и значительно увеличивавших его социальную значимость. Ashyq потерял актуальность, но COVID никуда не делся. Рекордная вспышка зарегистрирована в Китае, продолжают выявлять заболевших и в нашей стране.

Еще одна позитивная новость из столицы – отмена целого ряда строительных проектов, которые не просто противоречили здравому смыслу, но элементарно портили то, что уже сделано. Глава государства поручил прекратить уплотненное строительство высотных домов возле жилищных комплексов в Алматы­ и Нур-Султане. Этого решения ждали не меньше двадцати лет в обоих городах. Вопрос обсуждался постоян­но, но интересы застройщиков, удивительное дело, каждый раз оказывались сильнее всех запретов.

Горожане требовали от акиматов парки и школы, а получали вместо этого новостройки все больше и плотнее. Даже полное отсутствие строительной активности на свободных участках устроило бы больше, ведь уже лучше угрюмый пустырь, чем очередной «человейник». Впрочем, с озером Талдыколь чуда так и не прои­зошло. Несмотря на постановление суда о прекращении строительных работ в радиусе 500 метров от водое­ма, активисты отмечают, что озеро продолжают засыпать.

Неделя, увы, была полна и негатива. И, кажется, нет никакой силы, способной удержать нас от возвращения к далеко не самым приятным эпизодам из нашей недавней истории. Два года исполнились с того самого дня, как все перестало быть нормально. COVID, изоляция, удаленка, январь, кризис… И вот теперь это неприятное ощущение зависимости от процессов и событий, которые долгое время происходили на, казалось бы, почтительном от нас расстоянии.

Все стараются вокруг быть грамотными, решительными, критически настроенными. Но по факту получает­ся, что со своими комментариями мы похожи на ребенка, который себя почувствовал взрослым. Вроде бы все предпосылки: мусор поручают вынести, карманные деньги появились, первый телефон. Но вот ты заходишь в лифт, а он не едет, потому что ты слишком маленький на самом деле. И обидно не потому что придется идти пешком, а потому что на зрелость тебя проверяет какой-то лифт…

Отмена рейсов, уход брендов, закрытие кинотеатров... И пока одни пытаются разобраться, что же будет с кино и станут ли для нашего весьма скромного рынка делать отдельный дубляж, другие ужасаются происходящему в магазинах. Похоже, теперь в любой непонятной ситуации народ будет скупать сахар. Ажиотаж наблюдается во многих городах. Как следствие – ограничение продажи в одни руки и повышение цен. В сводках уже фигурирует цена 500 тенге за килограмм сахара. Или, как говорят с некоторых пор – доллар.

И как здесь снова не вспомнить Ильфа и Петрова и их «Воронью слободку». Все жители общежития были настолько уверены в предстоящем пожаре, что дом однажды загорелся сразу с нескольких сторон.

...«Охота на лис», как и поиск виноватых, конечно, увлекательное, но в текущей ситуации бесполезное занятие. Куда важнее в самом деле понять, как оставаться сильными, не переставая оставаться при этом людьми.