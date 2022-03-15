Колонка обозревателей Лисий патруль 15 марта 2022 г. 2:18 Кирилл Пяртель Каких только патрулей у нас не было за последнее время. От языковых до военных. Теперь в столице появился лисий патруль. Все началось с заявления двух гражданок, которых независимо друг от друга почти в центре города покусала лиса. Этот возмутительный поступок решили без внимания не оставлять. Событие ведь неординарное. Хотя в наше время уже ничему не удивляешься. Взять тот же COVID. Очевидно, помимо народного праздника «Последний платеж по кредиту» в Казахстане появится еще один – «Прощание с приложением «Ashyq». Теперь в «желтой» и «зеленой» зонах эпидемиологического риска отменено сканирование QR-кодов, измерение температуры и требование соблюдать социальную дистанцию. Хотя последнее местами было бы уместно сохранить. В очередях, например. Отменено официально и ношение масок на улице, хотя эту норму уже давно никто не соблюдал. Охранники в ТРЦ выглядят теперь так же растерянно, как дворник из «12 стульев», которого лишили ворот, не только приносивших прибыль, но и значительно увеличивавших его социальную значимость. Ashyq потерял актуальность, но COVID никуда не делся. Рекордная вспышка зарегистрирована в Китае, продолжают выявлять заболевших и в нашей стране. Еще одна позитивная новость из столицы – отмена целого ряда строительных проектов, которые не просто противоречили здравому смыслу, но элементарно портили то, что уже сделано. Глава государства поручил прекратить уплотненное строительство высотных домов возле жилищных комплексов в Алматы и Нур-Султане. Этого решения ждали не меньше двадцати лет в обоих городах. Вопрос обсуждался постоянно, но интересы застройщиков, удивительное дело, каждый раз оказывались сильнее всех запретов. Горожане требовали от акиматов парки и школы, а получали вместо этого новостройки все больше и плотнее. Даже полное отсутствие строительной активности на свободных участках устроило бы больше, ведь уже лучше угрюмый пустырь, чем очередной «человейник». Впрочем, с озером Талдыколь чуда так и не произошло. Несмотря на постановление суда о прекращении строительных работ в радиусе 500 метров от водоема, активисты отмечают, что озеро продолжают засыпать. Неделя, увы, была полна и негатива. И, кажется, нет никакой силы, способной удержать нас от возвращения к далеко не самым приятным эпизодам из нашей недавней истории. Два года исполнились с того самого дня, как все перестало быть нормально. COVID, изоляция, удаленка, январь, кризис… И вот теперь это неприятное ощущение зависимости от процессов и событий, которые долгое время происходили на, казалось бы, почтительном от нас расстоянии. Все стараются вокруг быть грамотными, решительными, критически настроенными. Но по факту получается, что со своими комментариями мы похожи на ребенка, который себя почувствовал взрослым. Вроде бы все предпосылки: мусор поручают вынести, карманные деньги появились, первый телефон. Но вот ты заходишь в лифт, а он не едет, потому что ты слишком маленький на самом деле. И обидно не потому что придется идти пешком, а потому что на зрелость тебя проверяет какой-то лифт… Отмена рейсов, уход брендов, закрытие кинотеатров... И пока одни пытаются разобраться, что же будет с кино и станут ли для нашего весьма скромного рынка делать отдельный дубляж, другие ужасаются происходящему в магазинах. Похоже, теперь в любой непонятной ситуации народ будет скупать сахар. Ажиотаж наблюдается во многих городах. Как следствие – ограничение продажи в одни руки и повышение цен. В сводках уже фигурирует цена 500 тенге за килограмм сахара. Или, как говорят с некоторых пор – доллар. И как здесь снова не вспомнить Ильфа и Петрова и их «Воронью слободку». Все жители общежития были настолько уверены в предстоящем пожаре, что дом однажды загорелся сразу с нескольких сторон. ...«Охота на лис», как и поиск виноватых, конечно, увлекательное, но в текущей ситуации бесполезное занятие. Куда важнее в самом деле понять, как оставаться сильными, не переставая оставаться при этом людьми.