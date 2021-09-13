​Листая старых книг страницы

Книжно-иллюстративная экспозиция под названием «Ғасырлар жырлаған ғажап ақын» посвящена 175-летию великого акына. Посетители могут узнать о биографии и творчестве Жамбыла, его богатом духовном наследии. Цель выставки – дать возможность современным читателям всесторонне ознакомиться с важнейшими духовными ценностями, которые воспевал Жамбыл и которые никогда не утратят своего значения.

Основное место в экспозиции занимают редкие издания сочинений Жамбыла Жабаева. Это поэтические сборники, айтысы, поэмы и сказки: книги, вышедшие в 30, 40, 50-е годы прошлого века. Среди них и полное собрание сочинений, изданное в 1946 году в честь 100-летия поэта. Такие раритеты уже не найти в книжных магазинах, есть они и не в каждой библиотеке. Зато каждая книга – уже история, и увидеть их интересно, уверена, любому читателю.

– Особую ценность представляют редкие прижизненные издания Жамбыла Жабаева. К примеру, написанная латиницей книга «Путешествие на Кавказ» вышла в Москве в 1935 году. Также одна из первых его книг – «Джамбул. Песни и поэмы», отпечатанная в 1938 году государственным издательством «Художественная литература» в Москве. Замечательная книга! Здесь собраны самые первые произведения, которые он сочинил: поэмы «Отеген Батыр», «Моя Родина», «Поэма о Ворошилове», песни «Привет народа», «Привет из Казахстана», – рассказывает руководитель службы обслуживания пользователей Национальной академической биб­лиотеки РК Нурбала Текесбаева.

На первой странице этой маленькой, но такой ценной книги читаем: «Джамбул. Песни и поэмы. Народный певец Казахстана, орденоносец», а ниже – «перевод с казахского К. Алтайского и П. Кузнецова». Просто подержать такое издание в руках дорогого стоит, а уж полистать пожелтевшие страницы – и того больше.

Знакомство с выставкой продолжается. Вот сборники произведений Жамбыла Жабаева, в том числе трехтомное собрание сочинений поэта, выпущенное в 1955 году в издательстве Академии наук Казахской ССР, а также двухтомники, изданные в 1981, 1982 и 1996 годах, томики избранных сочинений.

В нескольких экземплярах на шести языках ООН на полках можно увидеть научный труд «Жамбыл Жабаев. Ұлы дала ақыны» видного казахского ученого-тюрколога, доктора филологических наук Мырзатая Жолдасбекова. В этой моно­графии системно и всесторонне обоб­щены, проанализированы особенности творческой личности Жамбыла Жабаева, его произведений, говорится о его роли в развитии казахской поэзии. Открывает издание цитата Первого Президента РК Нурсултана Назарбаева: «Творчество Жамбыла, его жизненный путь должны восприниматься как новая веха жизни не одного отдельного человека, а всей казахской устной литературы, ее импровизаторского искусства, как ее крупный взлет в XX столетии».

Произведения Жамбыла переведены и опубликованы почти на 50 языках. Казахского поэта особенно ценили такие известные представители мировой литературы, как Ромен Роллан, Михаил Шолохов, Павел Тычина, Николай Тихонов, Константин Симонов... Исследователей творчества Жамбыла было много и в ХХ веке, и сегодня. Так, статьи и монографии посвящали казахскому акыну В. Ларин, К. Зелинский, К. Алтайский, З. Кед­рина, П. Кузнецов. На выставке представлены работы Султангали Садырбаева, Есмагамбета Исмаилова, Мардана Байдилдаева, Кобея Сейдеханова, Оразгуль Нурмагамбетовой, Уалихана Калижанова…

– Когда формировалась наша библиотека, поступали дары от читателей, частных коллекционеров, крупных областных библио­тек. Есть издания, которые мы позже в фонд приобретали сами, – продолжает экскурсию Нурбала Нуртаевна. – На выставке представлена литература с 30-х годов по сегодняшний день. Особую ценность представляет полное собрание сочинений Жамбыла Жабаева 1946 года. Энциклопедия «Жамбыл» 2016 года содержит полный справочный материал о поэте на казахском языке. Одна из последних книг – «Жамбыл» академика Национальной академии наук РК Уали­хана Калижанова.

Взгляд падает на знакомое со школьных лет издание: одна из знаменитых серий – «Библиотека казахской литературы» – «Жамбыл Жабаев. Избранные произведения», 2010 год. Открываю книгу, переворачиваю, как когда-то, страницы, читаю отдельные строфы. Привлекло внимание предисловие, которое написал академик НАН РК, лауреат Государственной премии РК Сеит Каскабасов:

«Редкостной судьбы человек – Жамбыл Жабаев. Пожалуй, история не знает ей аналога: в 90 лет он стал всемирно известным и еще 10 лет провел в стремительном творческом полете, а затем стал объектом спора – был ли Жамбыл вообще.

Воистину фортуна лукава и переменчива. В течение многих лет Жамбылом восхищались, его переводили на многие языки и большими тиражами издавали как в бывшем СССР, так и за рубежом. О нем слагали стихи и поэмы, писали рассказы, очерки и роман, создавали фильмы и симфонии.

Всеобщее признание и восхищение сменились нигилистическим отношением к имени и творческому наследию Жамбыла после того, как был разоблачен культ личности Сталина. Те, кто недавно превозносил великого акына, теперь объявляли поэзию Жамбыла услужливой и заказной, предлагали исключить его из истории литературы... Так правомерно ли сегодня говорить о Жамбыле как о великом поэте-импровизаторе? Безусловно!»

Жамбыл Жабаев – гордость казахского народа в мире поэзии. Его яркий образ отражен в произведениях известных казахстанских живописцев А. Кастеева, С. Керимбекова, А. Степанова, А. Риттиха, Н. Крутильникова... В выставочном зале размещены репродукции их картин, а также фотографии поэта с героями Великой Отечественной войны Бауыржаном Момышулы и Маликом Габдуллиным, кюйши Диной Нурпеисовой, легендарной оперной певицей Куляш Байсеитовой, известными казахскими писателями Сабитом Мукановым, Мухамеджаном Каратаевым, с общественными деятелями страны.

– На стихи Жамбыла были написаны песни, он и сам, будучи непревзойденным импровизатором, мог на ходу их сочинять. Поэтому на нашей выставке есть и нотные издания. Выставка разнообразна, информативна, но все же это только малая часть того, что мы могли бы представить, что хранится в фондах библиотеки. Поэтому мы остановились на первых и наиболее редких изданиях. А книги Жамбыла на иностранных языках находятся в зале зарубежной литературы, – поясняет Нурбала Нуртаевна.

Добавим, что в Казахстанской национальной электронной биб­лиотеке и в электронном каталоге НАБ можно в свободном доступе почитать произведения Жамбыла Жабаева, а также книги и статьи о нем, опубликованные в периодических изданиях.

– Жамбыл Жабаев – великий долгожитель, не доживший до своего столетия всего несколько месяцев. Это выдающийся человек, видевший несколько поколений, эпох и отразивший время в своем творчестве. Так, глубоким смыс­лом наполнены его произведения, написанные в годы Великой Отечественной войны и до нее. Его знаменитое стихотворение «Ленинградцы, дети мои!», вдохновившее советский народ на борьбу с фашистской Германией, известно каждому. Поэт из глубинки написал произведение, которое потом спускалось с неба листовками и придавало сил фронтовикам, поддерживало дух ленинградцев. Стихотворение по сей день производит сильное впечатление, заставляет читателей и старшего, и молодого поколений задуматься о действительно важных вещах, – так завершила нашу небольшую экскурсию Нурбала Текесбаева.

А мы еще остались в зале – уходить не хотелось. Книги и фотографии притягивали, шелест пожелтевших страниц в тишине библиотеки как будто возвращал в прошлое – героическое и трагическое, о котором мы знаем благодаря мудрым строкам Жамбыла.