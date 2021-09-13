​Листая старых книг страницы

Статьи
1551
Наталия Хомс

Книжно-иллюстративная экспозиция под названием «Ғасырлар жырлаған ғажап ақын» посвящена 175-летию великого акына. Посетители могут узнать о биографии и творчестве Жамбыла, его богатом духовном наследии. Цель выставки – дать возможность современным читателям всесторонне ознакомиться с важнейшими духовными ценностями, которые воспевал Жамбыл и которые никогда не утратят своего значения.

Основное место в экспозиции занимают редкие издания сочинений Жамбыла Жабаева. Это поэтические сборники, айтысы, поэмы и сказки: книги, вышедшие в 30, 40, 50-е годы прошлого века. Среди них и полное собрание сочинений, изданное в 1946 году в честь 100-летия поэта. Такие раритеты уже не найти в книжных магазинах, есть они и не в каждой библиотеке. Зато каждая книга – уже история, и увидеть их интересно, уверена, любому читателю.

– Особую ценность представляют редкие прижизненные издания Жамбыла Жабаева. К примеру, написанная латиницей книга «Путешествие на Кавказ» вышла в Москве в 1935 году. Также одна из первых его книг – «Джамбул. Песни и поэмы», отпечатанная в 1938 году государственным издательством «Художественная литература» в Москве. Замечательная книга! Здесь собраны самые первые произведения, которые он сочинил: поэмы «Отеген Батыр», «Моя Родина», «Поэма о Ворошилове», песни «Привет народа», «Привет из Казахстана», – рассказывает руководитель службы обслуживания пользователей Национальной академической биб­лиотеки РК Нурбала Текесбаева.

На первой странице этой маленькой, но такой ценной книги читаем: «Джамбул. Песни и поэмы. Народный певец Казахстана, орденоносец», а ниже – «перевод с казахского К. Алтайского и П. Кузнецова». Просто подержать такое издание в руках дорогого стоит, а уж полистать пожелтевшие страницы – и того больше.

Знакомство с выставкой продолжается. Вот сборники произведений Жамбыла Жабаева, в том числе трехтомное собрание сочинений поэта, выпущенное в 1955 году в издательстве Академии наук Казахской ССР, а также двухтомники, изданные в 1981, 1982 и 1996 годах, томики избранных сочинений.

В нескольких экземплярах на шести языках ООН на полках можно увидеть научный труд «Жамбыл Жабаев. Ұлы дала ақыны» видного казахского ученого-тюрколога, доктора филологических наук Мырзатая Жолдасбекова. В этой моно­графии системно и всесторонне обоб­щены, проанализированы особенности творческой личности Жамбыла Жабаева, его произведений, говорится о его роли в развитии казахской поэзии. Открывает издание цитата Первого Президента РК Нурсултана Назарбаева: «Творчество Жамбыла, его жизненный путь должны восприниматься как новая веха жизни не одного отдельного человека, а всей казахской устной литературы, ее импровизаторского искусства, как ее крупный взлет в XX столетии».

Произведения Жамбыла переведены и опубликованы почти на 50 языках. Казахского поэта особенно ценили такие известные представители мировой литературы, как Ромен Роллан, Михаил Шолохов, Павел Тычина, Николай Тихонов, Константин Симонов... Исследователей творчества Жамбыла было много и в ХХ веке, и сегодня. Так, статьи и монографии посвящали казахскому акыну В. Ларин, К. Зелинский, К. Алтайский, З. Кед­рина, П. Кузнецов. На выставке представлены работы Султангали Садырбаева, Есмагамбета Исмаилова, Мардана Байдилдаева, Кобея Сейдеханова, Оразгуль Нурмагамбетовой, Уалихана Калижанова…

– Когда формировалась наша библиотека, поступали дары от читателей, частных коллекционеров, крупных областных библио­тек. Есть издания, которые мы позже в фонд приобретали сами, – продолжает экскурсию Нурбала Нуртаевна. – На выставке представлена литература с 30-х годов по сегодняшний день. Особую ценность представляет полное собрание сочинений Жамбыла Жабаева 1946 года. Энциклопедия «Жамбыл» 2016 года содержит полный справочный материал о поэте на казахском языке. Одна из последних книг – «Жамбыл» академика Национальной академии наук РК Уали­хана Калижанова.

Взгляд падает на знакомое со школьных лет издание: одна из знаменитых серий – «Библиотека казахской литературы» – «Жамбыл Жабаев. Избранные произведения», 2010 год. Открываю книгу, переворачиваю, как когда-то, страницы, читаю отдельные строфы. Привлекло внимание предисловие, которое написал академик НАН РК, лауреат Государственной премии РК Сеит Каскабасов:

«Редкостной судьбы человек – Жамбыл Жабаев. Пожалуй, история не знает ей аналога: в 90 лет он стал всемирно известным и еще 10 лет провел в стремительном творческом полете, а затем стал объектом спора – был ли Жамбыл вообще.

Воистину фортуна лукава и переменчива. В течение многих лет Жамбылом восхищались, его переводили на многие языки и большими тиражами издавали как в бывшем СССР, так и за рубежом. О нем слагали стихи и поэмы, писали рассказы, очерки и роман, создавали фильмы и симфонии.

Всеобщее признание и восхищение сменились нигилистическим отношением к имени и творческому наследию Жамбыла после того, как был разоблачен культ личности Сталина. Те, кто недавно превозносил великого акына, теперь объявляли поэзию Жамбыла услужливой и заказной, предлагали исключить его из истории литературы... Так правомерно ли сегодня говорить о Жамбыле как о великом поэте-импровизаторе? Безусловно!»

Жамбыл Жабаев – гордость казахского народа в мире поэзии. Его яркий образ отражен в произведениях известных казахстанских живописцев А. Кастеева, С. Керимбекова, А. Степанова, А. Риттиха, Н. Крутильникова... В выставочном зале размещены репродукции их картин, а также фотографии поэта с героями Великой Отечественной войны Бауыржаном Момышулы и Маликом Габдуллиным, кюйши Диной Нурпеисовой, легендарной оперной певицей Куляш Байсеитовой, известными казахскими писателями Сабитом Мукановым, Мухамеджаном Каратаевым, с общественными деятелями страны.

– На стихи Жамбыла были написаны песни, он и сам, будучи непревзойденным импровизатором, мог на ходу их сочинять. Поэтому на нашей выставке есть и нотные издания. Выставка разнообразна, информативна, но все же это только малая часть того, что мы могли бы представить, что хранится в фондах библиотеки. Поэтому мы остановились на первых и наиболее редких изданиях. А книги Жамбыла на иностранных языках находятся в зале зарубежной литературы, – поясняет Нурбала Нуртаевна.

Добавим, что в Казахстанской национальной электронной биб­лиотеке и в электронном каталоге НАБ можно в свободном доступе почитать произведения Жамбыла Жабаева, а также книги и статьи о нем, опубликованные в периодических изданиях.

– Жамбыл Жабаев – великий долгожитель, не доживший до своего столетия всего несколько месяцев. Это выдающийся человек, видевший несколько поколений, эпох и отразивший время в своем творчестве. Так, глубоким смыс­лом наполнены его произведения, написанные в годы Великой Отечественной войны и до нее. Его знаменитое стихотворение «Ленинградцы, дети мои!», вдохновившее советский народ на борьбу с фашистской Германией, известно каждому. Поэт из глубинки написал произведение, которое потом спускалось с неба листовками и придавало сил фронтовикам, поддерживало дух ленинградцев. Стихотворение по сей день производит сильное впечатление, заставляет читателей и старшего, и молодого поколений задуматься о действительно важных вещах, – так завершила нашу небольшую экскурсию Нурбала Текесбаева.

А мы еще остались в зале – уходить не хотелось. Книги и фотографии притягивали, шелест пожелтевших страниц в тишине библиотеки как будто возвращал в прошлое – героическое и трагическое, о котором мы знаем благодаря мудрым строкам Жамбыла.

Популярное

Все
Казахстан продлевает ограничения на вывоз дизтоплива и бензина автотранспортом
Криштиану Роналду снова попал в Книгу рекордов Гиннесса
Дождливая и ветреная погода ждет казахстанцев 15 июля
Пенсионер умер из-за жары в Экибастузе
Уроки выживания: МЧС опубликовало видео о буднях пожарных изнутри
Пожар в Баянаульском национальном парке локализован
В Костанае задержали несовершеннолетнего пособника мошенников
Заповедник «Семей орманы» в Абайской области снова горит
Трагедии с детьми - последствия отсутствия профилактики на местах - Динара Закиева
В Павлодарской области верховой лесной пожар может перекинуться на территорию России
Уже в августе жители городов Павлодарской области получат повышенные счета за коммунальные услуги
Какую ответственность должны нести медики за врачебные ошибки? Об этом мы поговорили с экспертами
На побережье Каспийского моря спасли двух серферов
Больше ста человек тушили пожар в горах ВКО
Дожди, ветер, сильная жара: что ожидает казахстанцев в воскресенье, 9 июля
Актюбинский подросток стал чемпионом мира по ММА
Смертельное ДТП: автомобиль перевернулся из-за разгерметизации колеса в Жетысуской области
Обеспечение безопасности страны – главный приоритет
Вода отступила из затопленного Павлодара
В Кызылординской области два человека скончались от конго-крымской геморрагической лихорадки
Борьба с пожаром развернулась в Атырауской области: горят заросли камыша
Драку Бейбута Шуменова в ТРЦ Астаны прокомментировали в МВД
Когда решатся проблемы перегруженных классов, аварийных школ и трехсменного обучения в Казахстане, рассказали на заседании Республиканского штаба
В Астане прошел гала-концерт I Международного военно-музыкального фестиваля «Астана – мәдениет керуені»
Казахстанка стала чемпионкой мира по гребле на байдарках и каноэ
ВАЗ влетел в дерево и превратился в груду металла в Уральске
Редкий случай, когда о необходимости повышения теплового тарифа заявил в Петропавловске отраслевой эксперт и бывший депутат
20 млрд тенге выделят на ремонт 230 улиц в Алматы
Четыре человека утонуло за сутки в Казахстане
Дом для бездомных животных построят в Павлодаре
В Восточном Казахстане отмечают острый голод на инженерные и рабочие кадры
Задержанный покончил с собой в полицейском авто в Алматы
БАКАД запустили в Алматинской области
Тарифы на коммунальные услуги в Карагандинской области выросли в среднем на 25%
Прививать правильную идеологию будущим полицейским должны правильные люди
Спецоперация по захвату напавшего на сотрудников ДКНБ мужчины  прошла в Шымкенте
Сельчане Алматинской области протестуют против планируемого сноса их домов
Спасённый пожарными Астаны оленёнок нашёл приют (видео)
Двух иностранцев нашли убитыми в доме в Каскелене
В стрессовом состоянии из-за изъятия скота, пораженного бруцеллезом, находится сегодня едва ли не все село Ленинское Аккайынского района Северо-Казахстанской области
Сотрудников Центра медицины катастроф отличают высокая готовность и самоотверженность
Высоко сижу, далеко гляжу
Саранчовое нашествие в Костанайской области: результаты мониторинга
В Атырау мужчина спустил бойцовую собаку на полицейских
Казахстанский авиаперевозчик запускает рейсы в Израиль
Курбан айт-2023: казахстанцы смогут совершить жертвоприношение онлайн
Дело "Mudarabah Capital": вайнерам Туребаеву и Шерниязову вынесен приговор
Информацию о пострадавших от саранчи 10 тысячах га посевов в Костанайской области опровергли в МСХ
Единственная женщина, совершающая прыжки с десантным парашютом «Мальва», считает работу сбывшейся мечтой
Мощный ураган сорвал крышу с торгового дома в Павлодаре: есть пострадавшие

Читайте также

Великая жизнеутверждающая сила
В сакральном Сарайшыке
Притча о добре и зле
Поэма о трудовом подвиге

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]