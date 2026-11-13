Литература большой человеческой правды

Есть люди, которым не нужно напоминать о себе. Они не стремятся быть в центре внимания, не гоняются за громкими почестями и званиями. Просто занимаются своим делом – основательно, добросовестно. Мади Айымбетов, которому на днях исполнится 80 лет, принадлежит к когорте именно таких людей.

Дорога к своему слову

Внешне он может показаться замкнутым, немногословным. Не из тех, кто любит выступать на литературных площадках и при каждом удобном случае говорить о своих достижениях. Но стоит открыть его книги, и перед читателем возникает совсем другой мир – наполненный человеческими переживаниями, тонкими наблюдениями, теплом и вниманием к жизни.

Он не любит говорить о себе, зато умеет всматриваться в других. Это качество на протяжении более чем полувека питает его прозу.

Мади Айымбетов родился 14 ноября 1946 года в Амангельдинском районе Костанайской области. Его родовые корни связаны с Байганинским районом Актюбинской области. Детство прошло в краю Жем-Сагиза, среди степных прос­торов и людей, которые впоследствии станут героями его произведений.

Университет он окончил в 1972 году. В том же году в журнале «Жұлдыз» был опубликован рассказ «Тәтті мұң» – «Сладкая грусть». Сам писатель именно с этой публикации отсчитывает начало своего пути в литературе. До этого были первые опыты, подражания, поиски собственного голоса. Но в «Сладкой грусти» уже чувствовался самостоятельный автор. В центре рассказа – молодая вдова, пережившая потерю, но не утратившая способности любить. Ее чувство кажется безотрадным, однако надежда не исчезает. Эту смесь печали и внутреннего света писатель и назвал сладкой грустью.

Для начинающего писателя это было важное событие. Он получил подтверж­дение: найденная им интонация верна.

После университета началась журналистская и редакторская работа. Были газета «Қазақстан пионері» и журнал «Пионер». Это была серьезная профессиональная школа, где слово требовало точности, а работа – дисциплины и ответственности.

Позже по приглашению Какимжана Казыбаева Мади Айымбетов перешел на работу в журнал «Қазақстан коммунисі». Работа там была непростой: приходилось иметь дело со сложными политическими и философскими текстами, в том числе с переводами. Молодым сотрудникам порой не хватало опыта, и Мади помогал им разобраться в материале, объяснял, подсказывал, поддерживал.

Возвращение забытых имен

В биографии Мади Айымбетова есть период, который заслуживает особого внимания. В годы перестройки и становления независимого Казахстана он работал в системе Государственного комитета по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, а затем стал главным редактором издательства «Ғылым».

Это было непростое время для всей издательской отрасли. Не хватало бумаги, красок, электроэнергии, рушились прежние хозяйственные связи. Выпуск каждой книги требовал усилий, настойчивости и умения решать множество организационных проблем.

Но одновременно открывалась возможность вернуть читателю то, что долгие годы оставалось под запретом или было вытеснено из культурной памяти. Речь шла о наследии деятелей Алаша, о произведениях и трудах Машхур Жусипа Копеева, Султанмахмута Торайгырова, Сабита Донентаева, Миржакыпа Дулатова, Жусипбека Аймауытова и других авторов.

Мади Айымбетов оказался причастен к этой большой издательской работе. Ведь возвращение литературного наследия – это не только решение напечатать книгу. За ним стоят поиск текстов, редакционная подготовка, согласования, финансирование, преодоление технических трудностей.

Воспоминания коллег и людей, работавших с ним в те годы, свидетельствуют о его принципиальности и профессиональной основательности. Айымбетов не только создавал собственные произведения, но и участвовал в возвращении книг, без которых невозможно представить историю казахской литературы и общественной мысли.

Впоследствии он работал в Верховном Совете, аппаратах Мажилиса и Сената Парламента Республики Казахстан. Более сорока лет его профессиональная деятельность была связана с издательским делом, редакционной работой, государственными учреждениями и языковой политикой. Почти четверть века он участвовал в работе Республиканской терминологической комиссии. Среди его трудов – казахско-русский словарь юридических терминов. Так что профессиональная жизнь Мади Айымбетова не ограничивается только художественной прозой. Ему приходится работать со словом в самых разных его проявлениях – от литературного текста до законотворческой терминологии.

Человек и степь

И все же главное место в жизни Мади Айымбетова занимает литература. За более чем полвека творчества он выработал собственный почерк. Его художественный мир вырос из сельской жизни, наблюдений за людьми, глубокого знания родного края. Степь, аул, природа, человеческие судьбы – не просто материал для его произведений, а естественная среда, в которой существуют его герои.

Сам писатель в одном из интервью говорил, что идея произведения и материал для него рождаются только из реальной жизни. Жизнь, по его убеж­дению, – огромный мир человеческих поступков, характеров, переживаний и тревог. Задача автора – найти такое слово, которое не только передаст увиденное, но и заставит читателя задуматься.

Этим объясняется и выбор его героев. Айымбетов не придумывает необыкновенные судьбы ради эффектного сюжета. Его интересуют люди, которых можно встретить в обычной жизни. Их привычки, слабости, достоинство, способность любить, сострадать, ошибаться и порой самим не понимать, почему они поступили именно так.

В рассказах «Құла түздегі үнсіздік», «Кәрі жыланның азасы», «Ақша бұлт – Таңкөрік», «Құмөзектің Донкихоты», «Сырлы зерен» и других произведениях писатель обращается к непростым отношениям человека с окружающим миром.

Природа у него никогда не бывает просто фоном. Она словно входит в душевное состояние героя, становится продолжением его переживаний. В степном пейзаже, тишине, движении облаков или поведении животного может открыться то, что человек не способен выразить словами.

В одном из интервью Айымбетов говорил, что нельзя отделить человека от среды, в которой он живет. Духовный мир персонажа должен быть связан с окружающей природой, с дыханием степи, ее тайной. Иначе образ потеряет естественность.

Особенно наглядно это проявляется в произведениях «Құлан-елес», «Отүйрек-баққұсы» и «Сырлы зерен». Через, казалось бы, простые события здесь раскрываются темы одиночества, внутренних противоречий, человеческого достоинства и сложной связи всего живого. Старый кулан и человек, художник и дикая утка, пожилая женщина и теленок, оказавшийся во власти вихря, – эти образы становятся поводом для размышлений о жизни, памяти и природе человека. При этом Айымбетов не навязывает читателю готовых выводов. Он дает ему возможность самому всмотреться в происходящее и найти ответ.

В его прозе есть юмор и ирония, порой довольно острые. Но это не злая насмешка. Скорее, мягкая казахская сатира, которая позволяет увидеть человеческие слабости без лишнего пафоса. В рассказах «Оппозиционер Пайзырахман», «Арнасаздың көпірі» и повести «Алабай-дода» писатель обращается к показной активности, пустому красноречию, самодовольству и властолюбию.

Айымбетов убежден, что писатель не может отгородиться от проблем своего времени. Но литература, по его мнению, не должна превращаться в газетную передовицу. Ее задача – глубже исследовать жизнь, а не повторять сегодняшние лозунги.

От подростковых переживаний до исторического романа

Особое место в творчестве Мади Айымбетова занимает проза для детей и подростков. В 1980-е годы вышли его произведения «Бар болғаны он төрт жас», «Нәзік жаңғырық», «Ғашық болу бақыты», «Күнекей», «Көлге шомылған Ай» и другие. Это книги о взрослении, первых серьезных переживаниях, дружбе, любви, нравственном выборе. Писать для юного читателя непросто. Здесь недостаточно придумать занимательный сюжет или снабдить его правильной моралью. Нужно понимать психологию подростка, его внутренние сомнения, представления о справедливости и собственном месте в мире.

В других произведениях писатель обращается к судьбам людей сороковых и пятидесятых годов прошлого века. Роман «Дүние-керуен» и повесть «Шырақшы Қалжігіт», написанные на рубеже 1980–1990-х годов, затрагивают темы добра, справедливости, человеческого достоинства и противостояния произволу.

В 2021 году издательство «Фолиант» выпустило исторический роман Мади Айымбетова «Бопай ханым», посвященный XVIII веку и судьбе Бопай-ханым – супруги Абулхаир-хана.

Для работы над книгой писатель собирал и изучал исторические материалы на протяжении семи лет. Он не хотел ограничиваться общими представлениями об эпохе или пересказывать уже известные сведения. Ему было важно разобраться в источниках, понять исторический контекст, соотнести документальные свидетельства с художественным замыслом.

Сам Айымбетов подчеркивает, что «Бопай ханым» – исторический художественный роман, а не документальное исследование. И это принципиальное различие. Исторический факт и художественный вымысел не должны подменять друг друга. Но литература имеет право восполнять то, что не сохранили документы, – человеческие чувства, сомнения, характеры, внутренние мотивы поступков.

Казахский ПЕН-клуб организовал художественный перевод романа «Бопай ханым» на английский язык и его издание в Лондоне. Для нас это было важным шагом в продвижении казахской литературы в мировом пространстве: зарубежный читатель получил возможность познакомиться с историей нашей страны через произведение казахстанского писателя.

Писатель и его время

Мади Айымбетов – человек широкого читательского кругозора. Он рассказывал, что еще в университетские годы увлекся мировой литературой: читал европейскую классику эпохи Возрождения и Средневековья, русских писателей, позднее заинтересовался японской и латиноамериканской прозой, следил за литературой XX и XXI веков.

Такое чтение, конечно, не могло не сказаться на его творческом взгляде. Но при всем разнообразии литературных интересов он остался верен своей теме – человеку, родной земле, внутреннему миру простых людей.

Молодым авторам Айымбетов советует прежде всего учиться видеть правду жизни и свободно владеть родным языком. По его убеждению, писатель должен не просто наблюдать за происходящим, а уметь анализировать увиденное, понимать скрытые причины человеческих поступков и находить для них точное художественное выражение.

За годы работы у писателя вышли десятки книг. Его произведения публиковались в литературных журналах и газетах, отдельные книги выходили в сериях «Современная казахская проза» и «Золотая сокровищница казахской прозы». В 2016–2017 годах было издано пятитомное собрание избранных произведений.

В 2021 году писатель вошел в число авторов республиканской акции «Бір ел – бір кітап» – «Одна страна – одна книга», приуроченной к тридцатилетию независимости Казахстана.

Его труд отмечен государственными наградами, в том числе орденом «Құрмет» и медалью «Ерен еңбегі үшін». Ему присвоены звания «Мәдениет қайраткері», «Қазақстанның құрметті жазушысы», а в 2025 году – «Заслуженный деятель Казахстана». Он также является почетным гражданином Байганинского района и лауреатом международной литературной премии «Алаш».

К 80-летию писателя вышла новая книга «Құлан-елес», объединившая его рассказы и эссе. В ней вновь встречаются темы и образы, к которым автор возвращался на протяжении многих лет. Значит, ему по-прежнему есть о чем писать и что сказать читателю.

Мади Айымбетов прошел долгий путь – от молодого журналиста до известного писателя, от редакционной работы до участия в сохранении исторического наследия, от первых рассказов до большого исторического романа. И на всем этом пути сохранил уважение к людям, с которыми работал, и готовность поддержать тех, кто рядом.

Восемьдесят лет – серьезная дата. Она дает повод оглянуться на пройденное, оценить сделанное, вспомнить людей, с которыми была связана жизнь. Но писательская судьба измеряется не только прожитыми годами и количеством изданных книг. Важнее другое: сколько человеческих судеб удалось понять, сколько характеров запечатлеть, сколько правды жизни осталось на страницах произведений.

В его прозе есть запах степного ковыля, прослеживаются человеческие судьбы, память о родной земле и внимание к тем, кого в повседневной жизни мы порой не замечаем. Вглядеться в такого человека, понять его, услышать то, о чем он молчит, – в этом, пожалуй, и заключается главное в творчестве Мади Айымбетова.