Литература должна вдохновлять и воспитывать

Модератор встречи – руководитель столичного филиала Союза писателей Казахстана Бауыржан Бабажанулы – отметил, что уровень урбанизации в нашей стране уже перевалил за отметку в 60%.

Предваряя свое выступление, советник Президента РК, известный публицист, литератор Бауыржан Омаров передал участникам круглого стола пожелания плодотворной работы от имени Вице-Президента РК Ерлана Карина.

– Литература всегда несла в себе воспитательную функцию. Она вдохновляла и звала человека за собой. И если книга сможет смирить жестокость, поставив ее на колени перед добром и милосердием, значит, она свою функ­цию выполнила. Президент ­Касым-Жомарт Токаев неоднократно подчеркивал необходимость популяризации чтения, особенно среди молодежи. Также Глава государства в своей речи на втором курултае в Туркестане отмечал: «...произведения наших писателей и поэтов должны быть доступны читателям, пользоваться спросом среди граждан, особенно у молодежи. Это задача не только государства, но также писателей и поэтов. Читатели ждут от них новых творений, способных дать им духовную пищу». Урбанизация – реа­лии сегодняшнего дня, и городской прозе настало время заявить о себе, – отметил Бауыржан Омаров.

Руководитель управления книжного дела Комитета по делам архивов, документации и книжного дела Министерства культуры и информации Алмас Мырзахмет рассказал о ходе рес­публиканского литературного конкурса городской прозы «Қала хикаялары», организованного Министерством культуры и информации РК.

– Учитывая современные реалии, нашей национальной литературе пришла пора сменить локацию и перенести сюжеты на городские улицы, – отметил общественный и государственный деятель Сауытбек Абдрахманов. – Одной из проблем современных городов является неоднородность общества, его постоянное движение и изменение. Когда-то сотни и тысячи молодых людей приезжали в большие города, прочитав такие произведения писателей, как, например, роман Сафуана Шаймерденова «Инеш» или повесть Азильхана Нуршаихова «Махаббат қызық мол жылдар...». Но тогда была вертикаль, по которой молодежь оседала в городах: это учеба в вузе или работа на предприятиях. Сегодня нам нужна единая городская культура, отраженная в книгах.

Депутат Курултая Дихан Камзабек­улы говорил о том, что нужно сокращать расстояние между городом и аулом в вопросах просвещения. И что разделение на городских казахов и аульных – пережиток прошлого, от которого нужно уходить.

Свою точку зрения также высказали литераторы Мади Айымбетов, Роза Муканова, Куа­ныш Жиенбаев и другие. Литературный критик Амангельды Кеншилик отметил, что к оцениванию работ, поступающих на конкурс, необходимо привлекать литературных критиков, так как они могут дать беспристрастное экспертное мнение.

– Урбанизация вошла в нашу жизнь прочно, этот процесс остановить невозможно. И ожидается, что городская проза начнет новый отсчет в своей истории, но это не значит, что не надо совсем писать про аул. Изображать жизнь во всех ее проявлениях и пробуждать читателя – главная миссия литературы. Новый конкурс – отличное начинание, от которого литература только выиграет, – отметил известный поэт, общественный деятель Калкаман Сарин.

По итогам встречи были выработаны единые подходы к решению актуальной задачи – популяризации чтения.