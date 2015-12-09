​Литература казахского зарубежья

Первый заместитель председателя Всемирной ассоциации казахов (ВАК) Талгат Мамашев сообщил, что в нынешнем году на русском языке вышла в свет научная монография Геннадия Ташпекова «Казахи Саратовской области: история и современность».

– В регионе, где проживают представители более 130 национальностей, казахи являются вторым по численности этносом после русских, – сказал он. – Но история наших соотечественников до сих пор была почти неизученной.

Работа российского ученого Геннадия Ташпекова, по его словам, будет интересна читателям, диаспо­рологам, историкам и этно­графам. В свою очередь ВАК продолжит в 2016 году научные исследования с целью издания монографии «Казахи России». Пока же преобладают региональные труды. Так, в городах Элисте, Тюмени и Кургане в последнее время изданы на русском языке книги «Астраханские казахи на рубеже веков», «Казахи земли Тюменской», «Казахи Курганской области».

Несколько лет назад издательский центр «Атажұрт» выпустил первые книги о казахской диаспоре в страно­ведческом плане. Так, в двух книгах вышла работа «Казахи Монголии» Зардыхана Қинаятулы. Изданы две книги «Казахи Китая», принадлежащие перу писателей Жаксылыка Самитулы и Жади Шакенулы, книга «Иран и иранские казахи» Ислама Жеменей. В 2015-м в серии «Зарубежные казахи» увидела свет книга «Казахи в Европе» политолога, международного журналиста Досана Баймолды. Материал для нее собирался с 1980 года, когда он учился в Польше и Чехии, затем добавился и последующий журналистский опыт автора в Европе, включены материалы зарубежных архивов, интервью и устная история городских казахов Европы. Можно сказать, что новая книга имеет прямое отношение к продолжению истории казахов Восточного Туркестана в европейских странах.

По государственному заказу ВАК издал и коллективную монографию «Казахская диаспора и репатриация. 1991–2012». В ближайшее время этот ценный научный труд, подготовленный благодаря директору аналитического центра ВАК Кулгазире Балтабаевой, выйдет и на казахском языке. В 2015-м увеличился с двух до четырех номеров выпуск альманаха «Родной язык». Также для казахской диаспоры с участием ВАК издается журнал «Алтын бесік» («Золотая колыбель»). В связи с юбилеями известных представителей казахского зарубежья Халифы Алтая и Зука-батыра в будущем году будут выпущены труды о них и издания, пропагандирующие созидательный потенциал казахской диаспоры за рубежом.