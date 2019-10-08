Литературная эстафета, организованная Библиотекой Первого Президента РК – Елбасы, посвящена творчеству великого казахского поэта, композитора, просветителя, основоположника казахской письменной литературы Абая Кунанбаева. Среди целей этого ежегодного мероприятия – информационно-имиджевая поддержка программы «Рухани жаңғыру», формирование культуры чтения, литературного вкуса у казахстанской молодежи.

– Инициатива Библиотеки Елбасы о проведении литературной эстафеты «Абаевские чтения» неслучайна. Первый Президент Казахстана Нурсултан Абишевич Назарбаев назвал великого поэта Абая духовным вождем казахского народа и в своих биографических книгах отмечал, что с детства воспитывался на его произведениях и гордится этим. Через литературную эстафету «Абаевские чтения» мы хотим напомнить мудрое слово Абая и внести свою лепту в укрепление единства народа, к которому он всегда призывал, – отметил на церемонии награждения директор Библиотеки Елбасы Амерхан Рахимжанов.

По его словам, программная статья Елбасы «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания», опубликованная два года назад, перекликается с заветами Абая и призвана воплощать их в жизнь.

Депутат Сената Парламента Республики Казахстан, известный журналист Нурторе Жусип поздравил всех участников творческого состязания.

– Жизнь, творчество и натура великого Абая многогранны. Он – поэт, он – философ, он – переводчик, он – композитор. Качеств, данных богом Абаю, не счесть, – подчеркнул он. – Я только хочу обратить ваше внимание на одну из его граней. Русский поэт Михаил Лермонтов перевел стихи немецкого поэта Иоганна Гёте. Абай не только перевел стихи «Из Гёте», но и написал музыку. Также великий Абай начал знакомить казахский народ с творчеством Александра Пушкина, начиная с перевода «Евгения Онегина». Наш Абай не только перевел «Письмо Татьяны», но и положил стихи на музыку. Современные композиторы не раз признавались, что не было более мелодичных, необычных, сентиментальных произведений того времени.

В нынешнем году в третий раз социальные сети стали местом встречи пользователей с солидным читательским опытом и тех, кто только начинает узнавать творчество Абая. Отметим, что этот проект с акцентом в первую очередь на молодежную аудиторию уже сумел объединить представителей разных возрас­тов и профессий из разных областей Казахстана. На конкурс поступило более 200 заявок. При этом около 20 тыс. пользователей Фейсбука, Инстаграма и других социальных сетей поддержали эстафету комментариями, лайками и репостами.

По итогам творческого состязания обладательницей Гран-при стала студентка IV курса Восточно-Казахстанского государственного университета им. С. Аманжолова Гульбиби Сейдалиева. Далее места распределились следующим образом: I место заняла врач-менеджер Больницы медицинского центра Управления делами Президента РК Арай Жылкыбаева, II место – ученица 10-го класса школы № 2 с. Косшы Акмолинской области Медина Жылкыбаева и III место – студент 3-го курса Таразского государственного педагогичес­кого университета Ерсултан Нусипжанов.

В номинации «Популяризация наследия Абая на мировом уровне» лучшим признан эксперт департамента по делам культуры и искусства Министерства культуры и спорта РК Бекзат Смагулов, который на церемонии награж­дения исполнил песню Абая Кунанбаева «Сегіз аяқ».

В номинации «Самый юный участник» – два призера: это воспитанники детского сада № 24 «Айналайын» г. Экибастуза 5-летние Хасен Жигер и Анель Мухамажитова. В номинациях «Приз зрительской симпатии» и «Самый активный участник» награждены ученица 8-го класса Назарбаев Интеллектуальной школы г. Нур-Султана Кырмызы Арын и ученик 7-го класса школы-гимназии № 45 им. Б. Момышулы г. Тараза Мухамеджан Абдиев.

Победители и призеры конкурса ознакомились со специально подготовленной книжной выс­тавкой из фондов Библиотеки Елбасы. На ней были представлены произведения Абая, исследования его биографии, творчество известных казахстанских абаеведов, а также первые переводы на иностранные языки шедевров великого казахского поэта.