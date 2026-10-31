Литературное наследие: новые методы анализа

Литература
Андрей Кратенко
собственный корреспондент по СКО

В Kozybayev University состоя­лась научная конференция «Современная теория и методология исследования художественного текста и литературно-исторического дискурса». Ведущие отечественные филологи обсудили национальное литературное наследие, новые методы анализа произведений.

Фото: МТРК

В центре внимания участников оказались вопросы, которые сегодня меняют представление о гуманитарной науке. Как искусственный интеллект может помочь исследователю интерпретировать художественный текст? Где проходят границы цифрового анализа литературы? Как соединить классические методы литературоведения с новыми технологиями, не утратив глубины понимания произведения?

Этим темам были посвящены доклады известных ученых. Так, профессор Серик Негимов рассмотрел новую парадигму интерпретации литературного текста с помощью ИИ, а профессор Темиргали Есембеков представил подходы к анализу казахских художественных произведений с применением искусственного интеллекта. Кандидат филологических наук Сабит Жамбек обратился к научно-познавательному значению учебного пособия в развитии теории литературы.

Цифровые инструменты и новые исследовательские методы, впрочем, не отменяют главного: наука нуждается в фундаментальных трудах, а университетское образование – в книгах. Именно на этом пересечении исследования и преподавания находится работа профессора Kozybayev University Жанбая Кадырова.

Профессор Жанар Таласпае­ва сделала отдельный доклад, в котором особо отметила вклад Жанбая Кадырова в развитие отечественного литературоведения и подготовку специалистов. Ученый посвятил преподаванию в Северо-Казах­станском университете им. М. Козыбаева более трех десятилетий. Одним из главных направлений его работы стало создание учебной литературы. Научные интересы профессора не ограничиваются традиционными методами. Он участвовал в разработке электронных программ по изучению казахского языка и литературному анализу художественного текста, исследовал возможности современных образовательных методик. Таким образом, в его работе классическое литературоведение сочетается с поиском новых способов преподавания и исследования.

#конференция #ИИ #литература #Kozybayev University

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