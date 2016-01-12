​Литературные... катания

Традиция родилась в 2015-м, когда активисты Павлодарского музея Анастасии Цветаевой надели коньки и вышли на лед – в память о писательнице, многие годы жизни которой были связаны с Павлодаром, где она отбывала ссылку. Анастасия Ивановна Цветаева каталась на коньках до 77 лет (а прожила – 99!), и многие горожане помнят бабушку, катающуюся на катке городского стадиона вместе со своими внучками – Ритой и Ольгой и их одноклассницами.

Участницей нынешнего «Цветаев­ского катка» стала прославленная павлодарская конькобежка Людмила Прокашева – бронзовый призер зимних Олимпийских игр в Нагано (1998), серебряный призер чемпионата мира 1995 года в классическом многоборье, двукратный чемпион зимних Азиатских игр (1996). Людмила Вячеславовна посетила Музей А. Цветаевой в Славянском центре, с интересом ознакомилась с экспозицией, узнала, что сестры Марина и Анастасия Цветаевы с детства любили кататься на коньках.

Несмотря на 25-градусный мороз, на открытый каток в парке, именуе­мый Горсад, пришли старожилы города, друзья Цветаевского музея, молодежь Славянского центра во главе с председателем Татьяной Кузиной. Они запустили «небесный фонарик», зажгли бенгальские огни, а многие смельчаки встали на коньки! Людмила Прокашева приветствовала участников «Цветаевского катка», каждый получил памятную открытку с автографом олимпийской чемпионки. О том, как «бабушка Ася» любила конькобежный спорт, рассказал внук писательницы Геннадий Васильевич Зеленин.

По словам организатора «Цветаев­ского катка», поэта и журналиста Ольги Григорьевой, это мероприятие призвано не только рассказать молодежи о жизни и творчестве Анастасии Ивановны, но и привлечь к здоровому образу жизни, которого писательница придерживалась всегда.