Литературными тропами Алтая

545
Светлана АБЕНОВА, Восточно-Казахстанская область
фото Сергея Сурова
Перед тем, как приехать в Усть-Каменогорск, ребята, проживающие в сельских населенных пунктах Алтайского края, отдохнули в палаточном лагере Шемонаихинского района. В областном центре школьники знакомились с его достопримечательностями, посетили музеи и памятные места, где много лет назад жил и творил Александр Волков, автор «Волшебника Изу­мрудного города».
– Начиная с 2001 года, когда разрабатывался международный координационный совет «Алтай – наш общий дом», получили право на жизнь многочисленные совместные с нашими казахстанскими соседями проекты, – рассказывает Сергей Малыхин, председатель комиссии по экологии и развитию туризма Общественной палаты Алтайского края.
Нынешняя поездка стала возможной благодаря соглашению о сотрудничестве, подписанному в прошлом году руководителями соседних регионов. Тогда же получил одобрение и марш­рут, позволяющий российским и казахстанским школьникам больше узнать о таких писателях-земляках, как Василий Шукшин, Анатолий Иванов, Георгий Гребенщиков, Павел Васильев и других.
– Согласитесь, у горожан несравнимо больше возможностей, поэтому участниками проекта «Алтай литературный» являются именно сельские дети, – добавляет С. Малыхин.
В их числе – семиклассница Анна Шуклина из маленького поселка Сибирские огни, еще ни разу не выезжавшая за пределы края. Девочка, как и остальные приехавшие с ней ребята, пишет путевые заметки, лучшие из которых по приезду опубликуют алтайские газеты.

Популярное

Все
Стрельба из лука на верблюде: в Алматы установлен мировой рекорд
В Казахстане прошёл масштабный конкурс национальных игр среди детей
Военная семья – надежный тыл: семья Таубаевых
Нацгвардия получила новые служебные авто
Гвардейцы стали победителями весеннего бала в преддверии Наурыза
Наурызнама: национальные узоры в форме и на технике гвардейцев
Гвардеец знает наизусть около 100 кюев
В воинской части 5451 Нацгвардии провели церемонию «Тұсаукесер»
Военнослужащие провели благотворительную акцию в Павлодаре
Тарифы снизятся, расход уменьшится
В Атырау начал работу особенный магазин
Референдум – 2026: весь личный состав МВД переведен на усиление
Опубликован текст новой Конституции Казахстана
Олжас Бектенов проголосовал на республиканском референдуме
Ерлан Кошанов: Наш народ сделал свой исторический выбор
Референдум-2026: Обновлены данные по явке
Мәдениет және ұлттық салт-дәстүр күні: третий день декады Наурызнама
В МВД рассказали, кого ждет амнистия
15 марта – День Конституции
В АО «Пассажирские перевозки» отреагировали на жалобу о состоянии женского вагона поезда «Нурлы Жол – Семей»
Логика реформ - 6: Окно возможностей в меняющемся мире
Глава государства скрепил своей подписью новую Конституцию Казахстана
На страже неба: женское лицо авиации
Мужской хор Нацгвардии поздравил женщин столицы
Гвардейцы встретились со школьниками в Астане
В Конаеве начали строить КОС
Семь лет уверенного созидательного лидерства
Победитель UAE SWAT Challenge 2026 встретился со школьниками
Хор Нацгвардии произвел фурор на музыкальном шоу
Гвардеец стал призёром международных соревнований по дрон-рейсингу в Астане
Наука: от конституционного статуса к технологическому суверенитету
Арсен Томский подарил автомобиль отцу олимпийского чемпиона Михаила Шайдорова
Морозы возвращаются в Казахстан
Подставить вовремя плечо
Роналду начал переговоры о возвращении в Европу
Без наценок и посредников
В Карагандинском зоопарке – пополнение
Учебник как инструмент успеха
Развитие человеческого капитала в контексте реформ Президента
Фундамент новой эпохи независимого Казахстана
Семь человек погибло при взрыве в кафе Щучинска
Слово о замечательном человеке

