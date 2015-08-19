Литературными тропами Алтая 545 Светлана АБЕНОВА, Восточно-Казахстанская область

фото Сергея Сурова

Перед тем, как приехать в Усть-Каменогорск, ребята, проживающие в сельских населенных пунктах Алтайского края, отдохнули в палаточном лагере Шемонаихинского района. В областном центре школьники знакомились с его достопримечательностями, посетили музеи и памятные места, где много лет назад жил и творил Александр Волков, автор «Волшебника Изу­мрудного города».

– Начиная с 2001 года, когда разрабатывался международный координационный совет «Алтай – наш общий дом», получили право на жизнь многочисленные совместные с нашими казахстанскими соседями проекты, – рассказывает Сергей Малыхин, председатель комиссии по экологии и развитию туризма Общественной палаты Алтайского края.

Нынешняя поездка стала возможной благодаря соглашению о сотрудничестве, подписанному в прошлом году руководителями соседних регионов. Тогда же получил одобрение и марш­рут, позволяющий российским и казахстанским школьникам больше узнать о таких писателях-земляках, как Василий Шукшин, Анатолий Иванов, Георгий Гребенщиков, Павел Васильев и других.

– Согласитесь, у горожан несравнимо больше возможностей, поэтому участниками проекта «Алтай литературный» являются именно сельские дети, – добавляет С. Малыхин.

В их числе – семиклассница Анна Шуклина из маленького поселка Сибирские огни, еще ни разу не выезжавшая за пределы края. Девочка, как и остальные приехавшие с ней ребята, пишет путевые заметки, лучшие из которых по приезду опубликуют алтайские газеты.