Литературный герой Статьи 720 Леонид ЧЕРНОВ

Представители фауны попадали на страницы сказок, рассказов и стихов в основном за свои характерные качества: медведь – за силу и неуклюжесть, волк – за злость и вредность, лиса – за хитрость и коварство, «чюдо-юдо рыба-кит» – за свой объем и несанкционированное строительство жилья на его территории. Сову почему-то всегда считали мудрой, ежика – добрым, зайца – трусом. Такие вот штампы сложились в литературе, и ничего тут не поделаешь.



Ну а каков же, по мнению авторов, наш нынешний символ года?



Диковина, радар и мститель



Возьмем, к примеру, всем известную «Сказку о Золотом петушке» А. Пушкина. Сюжет ее всем известен, и потому мы предлагаем обратить внимание на скрытые особенности этого произведения.



Учитывая то, что автор особо не расписывает драгоценные «досто­примечательности» птицы, то прилагательное «золотой» больше относится к ее нраву и деловым качествам. Ну, к характеру мы еще вернемся, а вот что касается полезных свойств…



Если абстрагироваться от того, что данные события происходили (точнее могли происходить) в раннем Средневековье, то в лице Золотого петушка мы имеем аналог современного радара. В сказке птица весьма эффективно заменила то, что мы сейчас называем средствами разведки и раннего оповещения о нападении противника. Ее данные позволили царю Дадону концентрировать свою армию на наиболее угрожае­мых направлениях и отбить все нападения врагов. Это позволило уберечь собственную территорию от внезапных и разорительных набегов и сэкономить средства на бесполезную передислокацию войск с одного места на другое. Вот уж воис­тину – золотая птица досталась царю Дадону, и неудивительно, что и награду он пообещал поставщику полезной диковины – мудрецу, звездочету и скопцу – все, что тот не пожелает.



В дальнейшем из-за усиленного внимания крылатого «радара» к востоку царю приходится отправлять туда две рати во главе с сыновья­ми, а после самому вести свою весьма старую гвардию. Встреча с шамаханской царицей сглаживает боль потери двух сыновей. И вот тут – засада. Царицу затребовал в качестве награды мудрец, звездочет и что самое пикантное – скопец. Дадон пытался обратить на это внимание собеседника, но тот уперся. Не удалось переубедить его предложениями высоких должностей и больших территорий (полцарства). Пришлось царю его убить, причем собственноручно.



Но старик был тут же отмщен. Золотой петушок, оставив свой пост, расправился с царем, выступив в этой сказке в трех ипостасях – диковина, радар и мститель.



Антирейдер



Самочинные захваты производственных объектов – это не только реалии последних десятилетий. Случалось такое и ранее, и даже в сказках. Так, в одной из них – «Жерновки» – рассказывается, как Петя чудо-петушок помог своему бедному хозяину найти волшебные жерновки, с помощью которых тот создал чудо-мельницу. Инновацион­ное предприятие, перемалывая зерно, выдавало не муку, а сразу блины и пирожки.



Хозяин неосторожно разрекламировал свое ноу-хау и, после того, как однажды его посетил царь и ознакомился с объектом, вдруг оказалось, что «хау» – «ноу». Сказочный царь Андрос, невзирая на чин и должность, оказался банальным вором. Хозяин, как водится, сложил руки и смирился, дескать, Бог дал – Бог взял.



А вот петух не успокоился. Живой и деятельный, он организовал погоню, а когда догнал царя – предъявил досудебные претензии. Никаких оправдательных доводов у царя Андроса не было, зато имелись слуги, которые вначале попытались утопить петуха в колодце, а когда тот, выпив всю воду, выбрался, решили спалить в печи. Не удалось: наш герой и в воде не тонет, и в огне не горит.



Кончилось тем, что петух вылез из потушенной им печи через трубу и черный от сажи добрался до царя. И как тот ни упирался, объект собственности был возвращен владельцу.



Коса правосудия



Так что, как видим, быть заступником униженных и оскорбленных петуху не привыкать. Можно еще вспомнить дело о «Заюшкиной избушке». Тем нашим читателям, кто уже подзабыл сюжет, напомним, что в этой сказке поднимаются квартирные проблемы с участием черного риэлтора. Точнее, в данном случае – рыжего.



Итак, после того как у лисы растаяла ледяная изба, она попросилась переночевать к зайцу – в его лубяную. Что там между ними произошло – сказка умалчивает, но с утра рыжая сожительница выгнала ушастого ответственного квартиросъемщика без объяснения причин.



В какие только инстанции потерпевший не обращался – и в собачью службу, и в косолапую инспекцию, до быка даже дошел, но всех лиса умудрилась отшить, причем одними угрозами («пойдут клочки по закоулочкам»).



Справиться с нею вызвался петух, и вот почему. С одной стороны, то, что до него этого не смогли сделать более сильные мира сего, подзадоривало его как бойца, а с другой – он знал, что лиса в избе засела с пустыми лапами, а у него в крыльях – остро наточенная коса! Холодное оружие, понимаешь! Так что здесь мы наблюдаем у петуха и смелость, и желание помочь ближнему, и позыв – защитить слабого, и мысль – опробовать косу на рыжем противнике.



Обошлось без кровопролития, лиса освободила жилплощадь, но заяц на всякий случай позвал своего помощника жить вместе. Предусмотрительно...



Так что благородство совсем не чуждо нашему герою, и это уже доказанный факт.



Ретроград ретро – рад!



Конечно, быть сильным и смелым хорошо, когда есть вышеупомянутая острая коса. А когда ее нет? Лиса ведь не только хитрая, она еще и злопамятная. Что и доказала в следующей сказке «Петушок – золотой гребешок».



Там главный герой проживал в избушке вместе с котом и дроздом. Двое последних часто уходили в лес по дрова, а петуха оставляли на хозяйстве. Без косы он на лесозаготовках малопригодный, видимо. При этом ему строго наказывалось: «Придет лиса, учти, чтобы она не говорила, в окошко не выглядывай». Петух соглашается, но трижды игнорирует дружеское предупреждение, оказывается в рыжих лапах, орет и лишь расторопность кота и дрозда да приемы рукопашного боя, которыми они мастерски владеют, спасают их друга от печальной участи.



Здесь мы видим и слабости нашего героя – доверчивость, наив­ность. Но вместе с тем имеют место стойкость к восхвалению, воздержанность к пище и обостренное чувство справедливос­ти. Дело в том, что пока лиса его нахваливала («масляна головушка», «шелкова бородушка»), он еще держался; когда говорила о еде («рассыпали пшеницу», «орехов насыпали») – тоже; но стоило рыжей чертовке сказать, что «куры клюют, а петухам есть не дают», это сработало. Отсюда делаем вывод, что наш петух – ярый противник курино-гендерного равенства. Он – за домострой и не признает новых веяний.



Несмотря ни на что



Такое весьма своеобразное отношение к своим курам мешает им ценить его выдающиеся качества и в случае необходимости спешить к нему на помощь. Об этом можно судить по сказке «Петушок и бобовое зернышко».



История проста – куриный предводитель от жадности подавился большим бобовым зернышком. И курочка, не желавшая раньше времени становиться вдовой, кинулась по соседям в поиске лекарст­ва, в данном случае – масла. И дальше история напоминала хождение по кабинетам чиновников-взяточников. Чтобы добраться до вожделенного снадобья, бедной курице пришлось и жечь угли, и носить топор, и таскать калачи, и кормить сеном корову. Хорошо хоть последняя не стала тянуть и, минуя стадии молока и сливок, сразу выдала курице масло. А что вы хотели – сказка! Хотя и весьма похожая на жизнь. Сейчас, например, иногда тоже не успевают в сливочное масло коровье молоко и сливки класть, судя по его вкусу.



Ну а что же наш петушок? С одной стороны – эта история его не красит, столько проблем создал, да еще и сам никак не проявил себя. Зато с другой – это очень его характеризует. Ведь из-за плохого мужика его вторая половина так бы не старалась. Не правда ли?



Непонятый кавалер



Ну а когда все большие и важные дела переделаны, можно и о приятном подумать. В басне И. Крылова «Кукушка и петух» две эти птицы только и делают, что расточают комплименты друг другу. Казалось бы, что здесь плохого?



«Я тебя уважаю, ты меня уважаешь, мы с тобой – уважаемые люди!» – говаривал еще незабвенный Аркадий Райкин. И вроде ничего предосудительного в этом нет. Тем более что другой известный человек – поэт и бард Булат Окуджава – к этому так прямо и призывал: «Давайте говорить друг другу комплименты...»



К тому же в басне наш петух открывается с неожиданной стороны: он отмечает и плавный, протяжный голосок кукушки, и ее внешние данные. То есть проявляет к даме внимание, демонстрирует галантность и воспитанность, разбирается в птичьей красоте.



Но почему-то считается, что петух и кукушка делали что-то нехорошее, и какой-то левый воробей их за это критикует. Наверное, тому просто никто никогда хороших слов не говорил, вот он и позавидовал, да еще и мораль попытался к этому подвести: «Кукушка хвалит Петуха, за то, что хвалит он Кукушку». Повторюсь, что здесь проблемного? В чем криминал? Пусть птицы общаются так, как им нравится, лишь бы другим не мешали. Верно ведь?



Вывод



Таким образом, нельзя не сказать о том, что символ 2017 года в большинстве литературных произведений все-таки положительный герой. И это дает нам определенные надежды, что и возглавляемый им отрезок времени мы проведем под его покровительством и защитой с позитивными результатами. Конечно, для их достижения придется приложить и свои усилия, поскольку позитивные тенденции – это следствие наших активных действий в стремлении что-то менять к лучшему. Жизнь – не сказка, и в один миг никакой волшебник не превратит желаемое в действительное, и никакой даже самый действенный новогодний символ не гарантирует всем счастья.



А потому давайте надеяться на собственные силы, вспоминая к месту африканскую мудрость: «Даже там, где нет петуха, начинается день!»

