Литературный Костанай

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Любовь Шашкова
«Тираж журнала «Берега KZ» невелик – всего 150 экземпляров, но он дает возможность пишущим людям Костаная напечатать свои произведения, обменяться мнениями о современной литературе, получить информацию о культурной жизни и региона, и страны. Здесь не только публикуются молодые и состоявшиеся поэты, прозаики, драматурги, критики и публицисты Северного Казахстана, но и проводятся мастер-классы под рубриками «Литературный ликбез» и «Классики-современники». В разделе «Литературный перекресток» читатели знакомятся с творчеством поэтов не только Костанайской области, но и соседей – казахстанцев и россиян.
Особенно хочется сказать о большой работе по объединению литераторов Костанайщины, которую ведет председатель АЛСК Владимир Леонидович Расстегин, в трудные перестроечные времена организовавший региональное литературное объединение «Ковчег», а затем молодежное литобъединение «Крылья».
Владимир Леонидович – лауреат премии костанайского Клуба меценатов и сам интересный поэт, публиковавшийся в литературных изданиях СССР, России, Украины, Германии, в республиканских журналах «Простор», «Нива», «Книголюб». Автор семи сборников стихов, он в своих книгах говорит об извечной нерасторжимости человека и природы, непостижимости мирозданья:
«Зачем кем-то создан сей звездный покой,
Для мыслей и глаз искушенье?»
Тема войны и мира – главная в стихах Тамары Спивак. Она пишет о невернувшемся с Великой Отечественной войны своем дяде, танкисте Архипове Тихоне Матвеевиче. Ему адресует поэтесса письмо из сегодняшних дней.
А вот как автор поэтических сборников «Глас неба» и «Живая вода», врач по профессии Анатолий Аркадьевич Корниенко обращается к мотивам Абая, к его знаменитому стихотворению «Лето»:
«Летний день июля пришел.
Где подснежник рос одиноко,
Снова стебли травы большой
Все покрыли. В пыли дорога.
Вот, в кибитке аул, гремя,
Переехал к реке повыше.
Холки куцые жеребят
Над травой чуть видны, и дышат
Тяжело у кобыл бока.
Кони к речке идут напиться».
Один из самых молодых авторов «Берегов» – Алексей Ковалев живет в Житикаре, он – дипломант международного фестиваля творческой молодежи «Шабыт», победитель областных поэтических конкурсов «Весенние голоса», «Парад дебютантов».
В костанайском Доме дружбы раз в неделю собираются поэты, прозаики, музыканты, художники. Проводятся семинары. Несколько раз в год проходят поэтические конкурсы, два из них – международные, с привлечением авторов из разных стран (страны СНГ, Германия, США, Канада, Мексика, Израиль, Великобритания и др.). Конкурс имени поэта А. Коштенко ежегодно проводится уже 18 лет. Среди его лауреатов, а также победителей конкурсов «Моя судьба с тобою, Казахстан», «Серебряный квадрат», «Белый стерх» – Владимир Расстегин, Алексей Ковалев, Тамара Спивак, Анатолий Корниенко, Борис Старшинин, Марта Петрова. Их стихотворения неизменно привлекают внимание читателей журнала.
Презентации новых книг, различные праздники поэзии, чтение стихов у памятника А. С. Пушкина – все это есть в Костанае. Активисты АЛСК создали несколько молодежных студий поэзии, в том числе в детском доме и во Дворце школьников. Есть филиалы и в других городах Северного Казахстана. Литераторы Костаная нашли свой Берег – и мы поздравляем их с этим!»
Ждем ответов читателей на вопросы ([email protected]):
1. Какие книги вы перечитываете, их значение в вашей жизни?
2. Что из казахстанской литературы последнего времени вам запомнилось, остановило внимание?

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