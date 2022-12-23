Литературовед из Туркестана Статьи 23 декабря 2022 г. 0:00 15 Любовь Доброта Ведущий литературный критик, доктор филологических наук, профессор Кулбек Ергобек считает себя счастливым человеком, потому что пригодился на родной земле. От Коксарая до столицы Точкой отсчета богатой на интересные встречи жизни стал древний Коксарай – город периода Алтын Орды. В нем и жила семья, глава которой очень рано умер, оставив сиротами четверых детей. Кулбеку на тот момент было шесть лет. Мама была безграмотная, но мудрая женщина. Из-за жизненных невзгод ей пришлось не раз менять место жительства, чтобы вырастить и поставить на ноги детей. Кулбек с 5-го класса начал публиковаться в пионерской газете. Первые стихи появились в печати 12 апреля 1965 года ко Дню космонавтики. Отправить письмо в редакцию предложил классный руководитель. Он старательно приложил свою руку к строчкам юного поэта, мало что оставив от оригинала. Но фамилия стояла автора. Это не просто вдохновляло Кулбека на очередное творение, но и превратило литературу в любимый урок на фоне посредственных оценок по остальным предметам. Начинающий поэт хотел поступить в вуз, но финансовые трудности не позволяли даже думать всерьез об этом. Он еще в 10-м классе пошел работать дезинфектором, радуясь помощи соседа в таком удачном для аула трудоустройстве. Там же остался после школы. Небольшая, но стабильная зарплата улучшила материальное положение семьи. Так что когда двоюродный брат – известный сатирик Копен Омирбек, приехав домой на летние каникулы, предложил поступать на учебу в Алматы, это уже не казалось такой уж несбыточной мечтой. Он учился на втором курсе журфака, а Кулбек по его совету подал документы на филфак КазГУ. Юноша с головой окунулся в студенческую жизнь, словно наверстывая упущенный год. Нравилось все: лекции, практические занятия, участие в НСО – научной студенческой организации. После одного из выступлений Кулбека на заседании НСО заведующий кафедрой казахской литературы, профессор Бейсенбай Кенжебаев пригласил его, чтобы познакомиться поближе. – Это было мое счастье, в какой-то мере предопределившее дальнейшую судьбу, – вспоминает события полувековой давности Кулбек Ергобек. – С этого момента Бейсенбай Кенжебаевич был моим учителем, руководителем, наставником и даже, можно сказать, духовным отцом. Воспитанник Ташкентского детского дома, он оказался родом из соседнего Ордабасинского района. Учился в Москве, в Коммунистическом институте трудящихся Востока имени Сталина вместе с отцом Чингиза Айтматова. Там они сдружились, договорившись, что назовут одинаковыми именами своих детей. Если это будут сыновья, Чингизами, а если дочери – Шолпан. Если же дети родятся разнополые, то собирались их поженить. Они на всю жизнь остались друзьями. Годы спустя, когда я познакомился с Чингизом Айтматовым, подготовил несколько статей о его творчестве, эта информация грела меня изнутри. Студент проникся доверием к Бейсенбаю Кенжебаеву. Показывал ему свои поэтические пробы и не стал возражать его мягкому совету не зацикливаться на стихах. Возможно, уже тогда наставник в студенте из далекого аула разглядел даже не литературного критика, а будущего ученого, помог сориентироваться в современном литературном процессе. Он сам был практикующим журналистом и дал задание Кулбеку написать статью о журналисте Мухамеджане Сералине, который работал в журнале «Айкап», издававшемся с 1913 по 1917 год на арабском шрифте. Кулбек Ергобек в университете увлекся арабским языком и потратил немало времени, чтобы изучить публикации своего героя для подготовки научной статьи. С задачей справился, материал опубликовали, учитель был доволен. Автор был на седьмом небе от счастья. На 3–4-м курсе он уже активно участвовал в работе литературного кружка имени Мухтара Ауэзова. Там выступали Сагат Ашимбаев из редакции журнала «Жұлдыз», Шомишбай Сариев, Жарасхан Абдрашев и другие журналисты, окончившие в разное время КазГУ. Они давали задания написать рецензии о новых книгах, подсказывали, как избежать ошибок при сотрудничестве со многими изданиями. Студенты постепенно набирались опыта, обрастали контактами в профессиональном сообществе. Как литератор, а может, уже как начинающий критик в 1974 году студент 4-го курса Кулбек Ергобек напечатал в журнале «Жұлдыз» статью о Сабырхане Асанове. Труд оценили, обратив внимание на талантливого юношу. Сабит Муканов и не только Кулбек очень хотел остаться после получения диплома в столице. Он уже проторил тропинки в редакции газет и журналов, был знаком с некоторыми журналистами, молодыми писателями и литераторами. Но в кармане лежало распределение на работу учителем казахского языка и литературы в Кокчетав. Именно в тот момент в университетском коридоре выпускник КазГУ встретил авторитетного писателя и профессора Турсынбека Какишева, ставшего первым казахстанцем, написавшим для серии ЖЗЛ книгу о Сакене Сейфуллине. Тот поинтересовался, куда выпускник получил распределение. Узнав, что в Кокчетав, тут же попросил зайти к нему на следующий день. – Оказалось, что Турсынбек Какишев решил ходатайствовать, чтобы меня оставили в Алматы, – рассказывает Кулбек Ергобек. – Даже поехал со мной в Академию наук, где мне предстояло работать старшим лаборантом в Институте литературы и искусства имени М. Ауэзова. Там трудились видные ученые, сложилась очень хорошая литературная среда. Правда, очень скоро штат сократили, и я устроился на телевидение внештатным журналистом, но так и не дождавшись вакансии, через год устроился в республиканский Дом народного творчества, а уже оттуда перешел в открывшийся мемориальный дом-музей Сабита Муканова. Свои первые литературные шаги Кулбек Ергобек связывает с газетой «Лениншіл жас», с отделом литературы и искусства, куда его сосватал замредактора Сагат Ашимбаев. В то время из-под его пера вышли первая книга о творческой лаборатории Сабита Муканова, много литературных статей, первый очерк о Чингизе Айтматове, приуроченный к его 50-летию. Судьба свела его с Чингизом Торекуловичем, и после знакомства они поддерживали контакты и тепло общались. Естественно, появились статьи о писателе и его творчестве, о его первом переводчике Кульжане Нурмуханове. Эти материалы были переведены на кыргызский язык, опубликованы в газетах и журналах Кыргызстана. Намного позже, в 2003 году, из Брюсселя Чингиз Айтматов напишет: «Дорогой Кулбек! Ты был и остаешься талантливым ученым, чутко улавливающим цену слова, красоту стиля, которыми, к сожалению, владеют далеко не все литераторы. Еще одно твое замечательное качество, вызывающее всеобщее уважение, так это то, что ты никогда не замыкался одной лишь родной литературой, а выступаешь как тонкий знаток и арбитр всех литератур нашей Центральной Азии». Журналистский опыт, наработанный в газетах «Лениншіл жас» и «Социалистік Қазақстан», оказался бесценным, когда Кулбек Ергобек в начале 80-х годов заявил о себе как ведущий литературный критик. Он написал много статей о детских книгах. Корифей отечественной детской литературы Музафар Алимбаев рекомендовал его в члены редколлегии Всесоюзного издательства «Детская литература», которое возглавлял в то время Сергей Алексеев. Став членом редколлегии, Кулбек Ергобек знакомится с Сергеем Михалковым, кыргызским детским писателем Шукурбеком Бейшеналиевым и представителями других республик. Такие маститые писатели, как Бердибек Сокпакбаев, Калижан Бекхожин, Мырзабек Дуйсенов, дали Кулбеку Ергобеку рекомендации на вступление в члены Союза писателей СССР. Как литературный критик, он воспитывал себя в духе Виктора Шкловского, Ираклия Андронникова, тесно общался с ними, стараясь многое перенять у старших товарищей. Журналистское любопытство стало лучшей мотивацией для того, чтобы посетить все места СССР, где родился, вырос, учился, работал, встречался со своими читателями Сабит Муканов. Эта привязанность к его творчеству, человеческим качествам, зародившаяся на стадии работы над созданием дома-музея, сохранилась на всю жизнь. Интерес к творческой лаборатории классика казахской литературы, глубокий анализ его произведений вылился в написание восьми книг о Сабите Муканове. Вообще же, в его литературном багаже более 60 книг, из которых шесть переведены на иностранные языки. – Изучая биографию и творчество Сабита Муканова, я познакомился с профессором-литературоведом Валерием Яковлевичем Кирпотиным, который преподавал Сабиту Муканову в Институте красной профессуры, – рассказывает Кулбек Ергобек. – Жив был в то время и переводчик пьесы «Нить Ариадны» Виктор Борисович Шкловский. Я был у него дома, мы много беседовали. Я до сих пор считаю этих людей своими учителями в литературоведении. Виктор Борисович был титаном мирового литературоведения. Мои литературные интересы в то время были обширны, и эти люди помогали раздвинуть кругозор. В Москве он познакомился с писателями Юрием Бондаревым и Даниилом Граниным. Разговоры с ними, общение, их мировоззрение повлияли на кругозор, способствовали тому, чтобы Кулбек Сарсенович не ограничивался литературной критикой казахской литературы, а шире познал литературный мир. В то время он выписывал невероятное количество периодических изданий, включая «Литературную газету», «Советскую культуру», журналы «Огонек», «Новый мир». Подписку на эти издания трудно было оформить в столице даже такому маститому литературоведу. На помощь приходили земляки, жившие в ауле. Так что всякий раз, возвращаясь с малой родины в столицу, он вез с собой увесистый пакет периодики, чтобы прочесть от корки до корки, точно так же, как узбекские, кыргызские, литовские, азербайджанские, грузинские литературные издания, и, конечно же, в первую очередь произведения отечественных писателей и поэтов. Зная это, понимаешь, что имел в виду Герольд Бельгер, когда писал о Кулбеке Ергобеке: «Поражаешься, сколько же пришлось критику прочесть и осмыслить книг, рукописей, архивных материалов, мемуаров, чтобы поднять и проанализировать вековой пласт национальной культуры, да еще не в узких национальных рамках, а в контексте мировой и русской литературы! Труд, достойный восхищения и уважения!» Литературный критик поэзии, прозы, детской литературы и одновременно аналитик, Кулбек Ергобек старался подходить к делу, которым занимался, профессионально. В начале 90-х он защитил кандидатскую диссертацию, темой которой стала творческая история по роману «Светлая любовь» Сабита Муканова. Спецсовет впервые предложил выдвинуть ее как докторскую. Приняли даже дополнительное решение, предлагавшее после утверждения кандидатской диссертации в ВАК Москвы заново вернуться к ее рассмотрению как докторской. Трепетно относясь к науке, Кулбек Сарсенович отклонил это предложение, написав новую докторскую диссертацию, защитив ее спустя три года. Туған жер – Я считаю себя все же не ученым, а литературным критиком, – после раздумья отвечает на мой вопрос Кулбек Ергобек. – Хотя не одно десятилетие преподавал и занимался административной работой в вузе. В 1991 году открылся Туркестанский государственный университет, и меня попросили помочь в его становлении, упирая при этом на патриотические чувства, дескать, это моя малая родина. То было сложное время, пришлось работу в нескольких изданиях – в журнале «Айқын», газете «Қазақ әдебиеті» – совмещать с чтением лекций по казахской литературе и даже истории. И так на протяжении многих лет. Выбор между Туркестаном и Алматы пришлось все-таки сделать. В 1999 году, когда профессор приехал в очередной раз читать лекции в МКТУ им. Х. Яссауи, его пригласил аким Туркестана, предложив должность заместителя акима города. Срочно требовался человек, который мог бы взвалить на себя работу по подготовке и проведению 1500-летия Туркестана. Кулбек Сарсенович пытался отказаться, ссылаясь на то, что не может, да и не любит командовать людьми. Под прессом аргументов он все же согласился переехать в Туркестан на один год. Тогда он и представить не мог, что один год выльется почти в четверть века, окончательно и бесповоротно привязав его к югу. Через три месяца работы чиновником в Туркестане Кулбек Ергобек пересел в кресло заместителя руководителя аппарата акима области – заведующего отделом внешней политики областного акимата. Согласился на уговоры акима области поработать непродолжительное время, а задержался на целых пять лет. – Работа на госслужбе позволила мне осознать, что, живя в Алматы, объездив почти весь СССР, я не знаю родной край, – признается Кулбек Ергобек. – Каждый человек, если он считает себя нормальным, должен знать свои истоки. Пришлось наверстывать упущенное. Я практически не ночевал дома, регулярно выезжая в командировки по районам и аулам. Мы приглашали в регион маститых писателей – Абдижамила Нурпеисова, Абиша Кекилбаева, Фаризу Онгарсынову. Общественность очень положительно откликалась на возможность пообщаться с такими авторитетными литераторами. Людям важно было услышать их мнение о текущем моменте, о том, что происходит в стране и мире и как эти события соотносятся с независимым путем развития Казахстана. Все эти годы мой собеседник старался держать себя в тонусе, практиковался в литературной критике, читал все литературные новинки, периодику. Времени сесть за новый капитальный труд катастрофически не хватало, занимался разве что публицистикой. В 2005 году Кулбек Ергобек ушел с госслужбы, приняв предложение занять пост первого проректора МКТУ им. Х. Яссауи. Работа чиновником стала тем мостиком, через который он окунулся в научную среду. Работа в университете позволила поднимать вопросы тюркологии, налаживать сотрудничество с тюркским миром. В этот период Кулбек Сарсенович прочувствовал, насколько важно сохранить культуру тюркоязычных народов, как сужается употребление некоторых языков, закрываются типографии и исчезает печатное слово. – Профессор Бейсенбай Кенжебаев в свое время воспитывал меня в духе не только казахской, но и тюркской литературы, – рассказывает Кулбек Ергобек. – Ко времени прихода на работу в МКТУ я свободно владел многими тюркскими языками – кыргызским, узбекским, туркменским, азербайджанским, турецким. Это мне здорово помогло. Мы организовывали научные конференции о классиках национальной литературы тюркоязычных стран, встречи с маститыми узбекскими писателями – Адылом Якубовым и Насыром Фазыловым. Я снова почувствовал себя в своей тарелке, вернулся в свою стихию. Начал публиковаться за пределами Казахстана, принимать участие в конференциях тюркоязычных стран. Раньше такие поездки были возможны по линии Союза писателей СССР, теперь это было частью вузовской работы. Она позволила восстановить разорвавшиеся после распада Союза литературные связи, ведь в вузе учились студенты, представляющие 36 тюркских народов. В это время Туркестан начал возрождаться в духовном плане как центр яссауиведения, а со временем – как духовная столица всего тюркского мира. В этом есть и вклад профессора Кулбека Ергобека. Он по своей инициативе и на собственные средства построил в древнем городе в память о своем учителе тюркологический музей профессора Бейсенбека Кенжебаева. А еще создал Библиотеку тюркоязычных народов – единственное в мире подобное тематическое собрание книг, насчитывающее 59 тыс. экземпляров, не считая объемный фонд периодики. Бесспорно, место всем этим культурным учреждениям именно в Туркестане, потому что этот город – столица тюркского мира. Библиотека и музей просто обязаны быть здесь, как и галерея тюркских народов, к созданию которой также приложил руку и сердце Кулбек Ергобек, решив собрать произведения изобразительного искусства казахов, которые работают в соседних странах, и тюрков, создавших свои шедевры на казахской земле. Выставки, конференции, знакомство с их творчеством просто необходимы, потому что дополнят, расширят и наполнят новым смыслом понятие духовной столицы тюркского мира. – Я не считаю себя слишком одаренным, – заключает Кулбек Ергобек. – Успех ко мне пришел во многом благодаря учителям, наставникам, профессорам Кенжебаеву и Какишеву, поддержавшим меня в период становления как журналиста, литературного критика, ученого. Они способствовали моему профессиональному росту. Преклоняюсь перед памятью и духом своих учителей. Я долго и упорно работал над собой, много читал и размышлял. Считаю себя счастливым человеком. Академик Николай Васильев как-то заметил, говоря обо мне: где родился, там и пригодился. Это умозаключение соответствует моим ощущениям. Емко и точно сказано обо мне, потому что если человек не нужен своему родному краю, то он, по-моему, не нужен и всему человечеству. Если я нужен своим землякам, родной земле, то могу с гордостью сказать, что я достойно жил, как человек, как литературный критик, как ученый. Пред. След. Пред. След.