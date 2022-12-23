Литературовед из Туркестана

От Коксарая до столицы

Точкой отсчета богатой на интересные встречи жизни стал древний Коксарай – город перио­да Алтын Орды. В нем и жила семья, глава которой очень рано умер, оставив сиротами четверых детей. Кулбеку на тот момент было шесть лет. Мама была безграмотная, но мудрая женщина. Из-за жизненных невзгод ей пришлось не раз менять место жительства, чтобы вырастить и поставить на ноги детей.

Кулбек с 5-го класса начал пуб­ликоваться в пионерской газете. Первые стихи появились в печати 12 апреля 1965 года ко Дню космонавтики. Отправить письмо в редакцию предложил классный руководитель. Он старательно приложил свою руку к строчкам юного поэта, мало что оставив от оригинала. Но фамилия стояла автора. Это не просто вдохновляло Кулбека на очередное творение, но и превратило литературу в любимый урок на фоне посредственных оценок по остальным предметам.

Начинающий поэт хотел поступить в вуз, но финансовые трудности не позволяли даже думать всерьез об этом. Он еще в 10-м классе пошел работать дезинфектором, радуясь помощи соседа в таком удачном для аула трудоустройстве. Там же остался после школы. Небольшая, но стабильная зарплата улучшила материальное положение семьи.

Так что когда двоюродный брат – известный сатирик Копен Омирбек, приехав домой на летние каникулы, предложил поступать на учебу в Алматы, это уже не казалось такой уж несбыточной мечтой. Он учился на втором курсе журфака, а Кулбек по его совету подал документы на филфак КазГУ.

Юноша с головой окунулся в студенческую жизнь, словно наверстывая упущенный год. Нравилось все: лекции, практические занятия, участие в НСО – научной студенческой организации. После одного из выступлений Кулбека на заседании НСО заведующий кафедрой казахской литературы, профессор Бейсенбай Кенжебаев пригласил его, чтобы познакомиться поближе.

– Это было мое счастье, в какой-то мере предопределившее дальнейшую судьбу, – вспоминает события полувековой давности Кулбек Ергобек. – С этого момента Бейсенбай Кенжебаевич был моим учителем, руководителем, наставником и даже, можно сказать, духовным отцом. Воспитанник Ташкентского детского дома, он оказался родом из соседнего Ордабасинского района. Учился в Москве, в Коммунистическом институте трудящихся Востока имени Сталина вместе с отцом Чингиза Айтматова. Там они сдружились, договорившись, что назовут одинаковыми именами своих детей. Если это будут сыновья, Чингизами, а если дочери – Шолпан. Если же дети родятся разнополые, то собирались их поженить. Они на всю жизнь остались друзьями. Годы спустя, когда я познакомился с Чингизом Айтматовым, подготовил несколько статей о его творчестве, эта информация грела меня изнутри.

Студент проникся доверием к Бейсенбаю Кенжебаеву. Показывал ему свои поэтические пробы и не стал возражать его мягкому совету не зацикливаться на стихах. Возможно, уже тогда наставник в студенте из далекого аула разглядел даже не литературного критика, а будущего ученого, помог сориентироваться в современном литературном процессе.

Он сам был практикующим журналистом и дал задание Кулбеку написать статью о журналисте Мухамеджане Сералине, который работал в журнале «Айкап», издававшемся с 1913 по 1917 год на арабском шрифте. Кулбек Ергобек в университете увлекся арабским языком и потратил немало времени, чтобы изучить публикации своего героя для подготовки научной статьи. С задачей справился, материал опубликовали, учитель был доволен.

Автор был на седьмом небе от счастья. На 3–4-м курсе он уже активно участвовал в работе литературного кружка имени Мухтара Ауэзова. Там выступали Сагат Ашимбаев из редакции журнала «Жұлдыз», Шомишбай Сариев, Жарасхан Абдрашев и другие журналисты, окончившие в разное время КазГУ. Они давали задания написать рецензии о новых книгах, подсказывали, как избежать ошибок при сотрудничестве со многими изданиями. Студенты постепенно набирались опыта, обрастали контактами в профессиональном сообществе. Как литератор, а может, уже как начинающий критик в 1974 году студент 4-го курса Кулбек Ергобек напечатал в журнале «Жұлдыз» статью о Сабырхане Асанове. Труд оценили, обратив внимание на талантливого юношу.

Сабит Муканов

и не только

Кулбек очень хотел остаться после получения диплома в столице. Он уже проторил тропинки в редакции газет и журналов, был знаком с некоторыми журналис­тами, молодыми писателями и литераторами. Но в кармане лежало распределение на работу учителем казахского языка и литературы в Кокчетав.

Именно в тот момент в университетском коридоре выпускник КазГУ встретил авторитетного писателя и профессора Турсынбека Какишева, ставшего первым казахстанцем, написавшим для серии ЖЗЛ книгу о Сакене Сейфуллине. Тот поинтересовался, куда выпускник получил распределение. Узнав, что в Кокчетав, тут же попросил зайти к нему на следующий день.

– Оказалось, что Турсынбек Какишев решил ходатайствовать, чтобы меня оставили в Алматы, – рассказывает Кулбек Ергобек. – Даже поехал со мной в Академию наук, где мне предстояло работать старшим лаборантом в Институте литературы и искусства имени М. Ауэзова. Там трудились видные ученые, сложилась очень хорошая литературная среда. Правда, очень скоро штат сократили, и я устроился на телевидение внештатным журналистом, но так и не дождавшись вакансии, через год устроился в республиканский Дом народного творчества, а уже оттуда перешел в открывшийся мемориальный дом-музей Сабита Муканова.

Свои первые литературные шаги Кулбек Ергобек связывает с газетой «Лениншіл жас», с отделом литературы и искусства, куда его сосватал замредактора Сагат Ашимбаев. В то время из-под его пера вышли первая книга о творческой лаборатории Сабита Муканова, много литературных статей, первый очерк о Чингизе Айтматове, приуроченный к его 50-летию. Судьба свела его с Чингизом Торекуловичем, и после знакомства они поддерживали контакты и тепло общались. Естественно, появились статьи о писателе и его творчестве, о его первом переводчике Кульжане Нурмуханове. Эти материалы были переведены на кыргызский язык, опубликованы в газетах и журналах Кыргызстана.

Намного позже, в 2003 году, из Брюсселя Чингиз Айтматов напишет: «Дорогой Кулбек! Ты был и остаешься талантливым ученым, чутко улавливающим цену слова, красоту стиля, которыми, к сожалению, владеют далеко не все литераторы. Еще одно твое замечательное качество, вызываю­щее всеобщее уважение, так это то, что ты никогда не замыкался одной лишь родной литературой, а выступаешь как тонкий знаток и арбитр всех литератур нашей Центральной Азии».

Журналистский опыт, наработанный в газетах «Лениншіл жас» и «Социалистік Қазақстан», оказался бесценным, когда Кулбек Ергобек в начале 80-х годов заявил о себе как ведущий литературный критик. Он написал много статей о детских книгах. Корифей отечественной детской литературы Музафар Алимбаев рекомендовал его в члены редколлегии Всесоюзного издательства «Детская литература», которое возглавлял в то время Сергей Алексеев. Став членом редколлегии, Кулбек Ергобек знакомится с Сергеем Михалковым, кыргызским детским писателем Шукурбеком Бейшеналиевым и представителями других республик.

Такие маститые писатели, как Бердибек Сокпакбаев, Калижан Бекхожин, Мырзабек Дуйсенов, дали Кулбеку Ергобеку рекомендации на вступление в члены Союза писателей СССР.

Как литературный критик, он воспитывал себя в духе Виктора Шкловского, Ираклия Андронникова, тесно общался с ними, стараясь многое перенять у старших товарищей. Журналистское любопытство стало лучшей мотивацией для того, чтобы посетить все места СССР, где родился, вырос, учился, работал, встречался со своими читателями Сабит Муканов. Эта привязанность к его творчеству, человеческим качествам, зародившаяся на стадии работы над созданием дома-музея, сохранилась на всю жизнь. Интерес к творческой лаборатории классика казахской литературы, глубокий анализ его произведений вылился в написание восьми книг о Сабите Муканове. Вообще же, в его литературном багаже более 60 книг, из которых шесть переведены на иностранные языки.

– Изучая биографию и твор­чест­во Сабита Муканова, я познакомился с профессором-литературоведом Валерием Яковлевичем Кирпотиным, который преподавал Сабиту Муканову в Институте красной профессуры, – рассказывает Кулбек Ергобек. – Жив был в то время и переводчик пьесы «Нить Ариадны» Виктор Борисович Шкловский. Я был у него дома, мы много беседовали. Я до сих пор считаю этих людей своими учителями в литературоведении. Виктор Борисович был титаном мирового литературоведения. Мои литературные интересы в то время были обширны, и эти люди помогали раздвинуть кругозор.

В Москве он познакомился с писателями Юрием Бондаревым и Даниилом Граниным. Разговоры с ними, общение, их мировоззрение повлияли на кругозор, способствовали тому, чтобы Кулбек Сарсенович не ограничивался литературной критикой казахской литературы, а шире познал литературный мир.

В то время он выписывал невероятное количество периодических изданий, включая «Литературную газету», «Советскую культуру», журналы «Огонек», «Новый мир». Подписку на эти издания трудно было оформить в столице даже такому маститому литературоведу. На помощь приходили земляки, жившие в ауле. Так что всякий раз, возвращаясь с малой родины в столицу, он вез с собой увесистый пакет периодики, чтобы прочесть от корки до корки, точно так же, как узбекские, кыргызские, литовские, азербайджанские, грузинские литературные издания, и, конечно же, в первую очередь произведения отечественных писателей и поэтов.

Зная это, понимаешь, что имел в виду Герольд Бельгер, когда писал о Кулбеке Ергобеке: «Поражаешься, сколько же пришлось критику прочесть и осмыслить книг, рукописей, архивных материалов, мемуаров, чтобы поднять и проанализировать вековой пласт национальной культуры, да еще не в узких национальных рамках, а в контексте мировой и русской литературы! Труд, достойный восхищения и уважения!»

Литературный критик поэзии, прозы, детской литературы и одновременно аналитик, Кулбек Ергобек старался подходить к делу, которым занимался, профессионально. В начале 90-х он защитил кандидатскую диссертацию, темой которой стала творческая история по роману «Светлая любовь» Сабита Муканова. Спецсовет впервые предложил выдвинуть ее как докторскую. Приняли даже дополнительное решение, предлагавшее после утверждения кандидатской диссертации в ВАК Москвы заново вернуться к ее рассмотрению как докторской.

Трепетно относясь к науке, Кулбек Сарсенович отклонил это предложение, написав новую док­торскую диссертацию, защитив ее спустя три года.

Туған жер

– Я считаю себя все же не ученым, а литературным критиком, – после раздумья отвечает на мой вопрос Кулбек Ергобек. – Хотя не одно десятилетие преподавал и занимался админист­ративной работой в вузе. В 1991 году открылся Туркестанский государственный университет, и меня попросили помочь в его становлении, упирая при этом на патриотические чувства, дес­кать, это моя малая родина. То было сложное время, пришлось работу в нескольких изданиях – в журнале «Айқын», газете «Қазақ әдебиеті» – совмещать с чтением лекций по казахской литературе и даже истории. И так на протяжении многих лет.

Выбор между Туркестаном и Алматы пришлось все-таки сделать. В 1999 году, когда профессор приехал в очередной раз читать лекции в МКТУ им. Х. Яссауи, его пригласил аким Туркестана, предложив должность замес­тителя акима города. Срочно требовался человек, который мог бы взвалить на себя работу по подготовке и проведению 1500-летия Туркестана. Кулбек Сарсенович пытался отказаться, ссылаясь на то, что не может, да и не любит командовать людьми. Под прессом аргументов он все же согласился переехать в Туркестан на один год. Тогда он и представить не мог, что один год выльется почти в четверть века, окончательно и бесповоротно привязав его к югу.

Через три месяца работы чиновником в Туркестане Кулбек Ергобек пересел в кресло замес­тителя руководителя аппарата акима области – заведующего отделом внешней политики областного акимата. Согласился на уговоры акима области поработать непродолжительное время, а задержался на целых пять лет.

– Работа на госслужбе позволила мне осознать, что, живя в Алма­ты, объездив почти весь СССР, я не знаю родной край, – признается Кулбек Ергобек. – Каждый человек, если он считает себя нормальным, должен знать свои истоки. Пришлось наверс­тывать упущенное. Я практически не ночевал дома, регулярно выез­жая в командировки по райо­нам и аулам. Мы приглашали в регион маститых писателей – Абдижамила Нурпеисова, Абиша Кекилбаева, Фаризу Онгарсынову. Общественность очень положительно откликалась на возможность пообщаться с такими авторитетными литераторами. Людям важно было услышать их мнение о текущем моменте, о том, что происходит в стране и мире и как эти события соотносятся с независимым путем развития Казахстана.

Все эти годы мой собеседник старался держать себя в тонусе, практиковался в литературной критике, читал все литературные новинки, периодику. Времени сесть за новый капитальный труд катастрофически не хватало, занимался разве что публицистикой.

В 2005 году Кулбек Ергобек ушел с госслужбы, приняв предложение занять пост первого проректора МКТУ им. Х. Яссауи. Работа чиновником стала тем мостиком, через который он окунулся в научную среду.

Работа в университете позволила поднимать вопросы тюркологии, налаживать сотрудничество с тюркским миром. В этот период Кулбек Сарсенович прочувствовал, насколько важно сохранить культуру тюркоязычных народов, как сужается употребление некоторых языков, закрываются типографии и исчезает печатное слово.

– Профессор Бейсенбай Кенжебаев в свое время воспитывал меня в духе не только казахской, но и тюркской литературы, – рассказывает Кулбек Ергобек. – Ко времени прихода на работу в МКТУ я свободно владел многими тюркскими языками – кыргызским, узбекским, туркменским, азербайджанским, турецким. Это мне здорово помогло. Мы организовывали научные конференции о классиках национальной литературы тюркоязычных стран, встречи с маститыми узбекскими писателями – Адылом Якубовым и Насыром Фазыловым. Я снова почувствовал себя в своей тарелке, вернулся в свою стихию. Начал публиковаться за пределами Казахстана, принимать участие в конференциях тюркоязычных стран.

Раньше такие поездки были возможны по линии Союза писателей СССР, теперь это было частью вузовской работы. Она позволила восстановить разор­вавшиеся после распада Союза литературные связи, ведь в вузе учились студенты, представляю­щие 36 тюркских народов.

В это время Туркестан начал возрождаться в духовном плане как центр яссауиведения, а со временем – как духовная столица всего тюркского мира. В этом есть и вклад профессора Кулбека Ергобека. Он по своей инициативе и на собственные средства построил в древнем городе в память о своем учителе тюркологический музей профессора Бейсенбека Кенжебаева. А еще создал Библиотеку тюрко­язычных народов – единственное в мире подобное тематическое собрание книг, насчитывающее 59 тыс. экземпляров, не считая объемный фонд периодики.

Бесспорно, место всем этим культурным учреждениям именно в Туркестане, потому что этот город – столица тюркского мира. Библиотека и музей просто обязаны быть здесь, как и галерея тюркских народов, к созданию которой также приложил руку и сердце Кулбек Ергобек, решив собрать произведения изобразительного искусства казахов, которые работают в соседних странах, и тюрков, создавших свои шедевры на казахской земле. Выставки, конференции, знакомство с их творчеством просто необходимы, потому что дополнят, расширят и наполнят новым смыслом понятие духовной столицы тюркского мира.

– Я не считаю себя слишком одаренным, – заключает Кулбек Ергобек. – Успех ко мне пришел во многом благодаря учителям, наставникам, профессорам Кенжебаеву и Какишеву, поддержавшим меня в период становления как журналиста, литературного критика, ученого. Они способствовали моему профессиональному росту. Преклоняюсь перед памятью и духом своих учителей. Я долго и упорно работал над собой, много читал и размышлял. Считаю себя счастливым человеком. Академик Николай Васильев как-то заметил, говоря обо мне: где родился, там и пригодился. Это умозаключение соответствует моим ощущениям. Емко и точно сказано обо мне, потому что если человек не нужен своему родному краю, то он, по-моему, не нужен и всему человечеству. Если я нужен своим землякам, родной земле, то могу с гордос­тью сказать, что я достойно жил, как человек, как литературный критик, как ученый.