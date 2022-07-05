Фото: Kazpravda.kz
Общество
Лиц с инвалидностью всё больше в Казахстане. Причины назвал Минздрав
Диасов Ораз
корреспондент

Министр здравоохранения Ажар Гиният на заседании Правительства заявила, что в Казахстане растет число людей с инвалидностью, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Всего по стране насчитывается порядка 700 тысяч человек лиц с инвалидностью, из них детей до 18 лет – 98,3 тысячи, или около 2% от общего числа детского населения.

«Число людей с инвалидностью растет в Казахстане в связи с увеличением бремени хронических заболеваний и старением населения. В структуре общей инвалидности вследствие болезней 18% случаев составляют психические расстройства, 15% – болезни системы кровообращения и 12% – травмы всех локализаций. Первичная инвалидность среди детей в 31% случаев – это врожденные пороки развития, деформации и хромосомные аномалии. В 22% – болезни нервной системы: эпилепсия, детский церебральный паралич, врожденные нейромышечные дистрофии, нейродегенеративные заболевания головного мозга. 17% – психические расстройства и расстройства поведения. В 2021 году впервые установлена инвалидность 13 131 ребенку», – заявила министр.

Для улучшения качества жизни населения, по ее данным, принят Национальный проект «Здоровая нация», в рамках которого реализуются меры по обеспечению доступной и качественной медицинской помощи, лекарственному обеспечению, проведению и расширению профилактических осмотров и скринингов, в том числе для сельского населения.

В рамках документа также расширяется доступность молодежных центров здоровья для оказания услуг по охране психического и репродуктивного здоровья подростков.

«Проводятся мероприятия по формированию здорового образа жизни, сокращению потребления алкоголя, табачных изделий, информационно-разъяснительной работе по снижению инфекционных и неинфекционных заболеваний, профилактике травматизма и вопросам ЗОЖ (здорового образа жизни – прим. ред.). В результате принятых мер к 2025 году ожидается увеличение доли граждан, ведущий здоровый образ жизни, до 40%, ожидаемой продолжительности жизни – до 75 лет, снижение неинфекционной заболеваемости до 7%, охват услугами медицинской реабилитации до 75%. Достижение данных индикаторов позволит снизить уровень выхода на инвалидность», – резюмировала Ажар Гиният.

 

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