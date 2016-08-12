​Лица и краски эпохи

Свежий выпуск
975
Раушан ШУЛЕМБАЕВА, Алматы

Образы творческой элиты, действительно, особенно привлекательны. В них художница сумела показать глубину и уникальность таланта артиста, его индивидуальную красоту, а также национальные и сценические костюмы. Таковы портреты композитора Газизы Жубановой и солистки Казахской государственной филармонии Хафизы Абугалиевой, народной мастерицы Есеркеновой и народной артистки КазССР Замзагуль Шариповой в роли Карагоз. Портреты Ольги Кужеленко поистине стали заметным вкладом в культуру Казахстана в области изобразительного искусства.

В честь 105-летия этой замечательной художницы в Музее искусств им. А. Кастеева организована выставка «Энергия творчества». Открывают ее эскизы времен Великой Отечественной войны, впервые представленные зрителю. Они привлекают внимание своей теплотой и глубиной осмысления. Хотя их сюжеты незатейливы – горные речки, улочки военной Алма-Аты, виды Яны-Кургана, степные пейзажи…

Куратор выставки, руководитель центра зарубежного искусства Галина Сырлыбаева говорит, что с творчеством таких художников, как Ольга Кужеленко, связано становление изобразительного искусства Казахстана. А потому оно вдвойне интересно.

Ольга Дмитриевна приехала из Днепропетровска в 1934 году, когда в нашей стране происходила консолидация художественных сил. «Проработав в Чимкенте три года, она затем переехала в Алма-Ату, ставшую для нее родным городом», – продолжила Галина Николаевна. Творчество Ольги Кужеленко – это отражение истории страны, утверждает искусствовед. В этом плане показателен «Автопортрет», в котором удивляют и восхищают не только внешняя индивидуальность, энергичный живописный темперамент, но и типические черты времени, которые художница сумела понять, осмыслить и изобразить. А еще – сколько в автопортрете энтузиазма и веры в светлое будущее!

Мастер отдала дань всем жанрам изобразительного искусства. В 1930-е годы – это индустриальные композиции; в 1950-е – работы о целине, сюжеты из колхозной жизни. С конца 1950-х основное место занимают портрет и натюрморт. Мир повседневности, возведенный талантом Ольги Кужеленко в ранг уникальности, нашел достойное изображение в ее многочисленных натюрмортах. Они очень личностные, поскольку отражают ее вкусы, увлечения, настроение, в котором она пребывала в момент создания картины. Через них, как подчеркнула Галина Сырлыбаева, зритель постигает минувшее время, эстетические приоритеты представителей разных поколений.

Каждая картина создана с особой теплотой, увлеченностью, живописной раскованностью. Работы Ольги Дмитриевны, по сути, учат любить родную землю и ее историю. Так, как ее любила она сама.

Популярное

Все
Восстанавливая историческую память: борцы за свободу и независимость
Шынгыз-хан и генеалогия
Токаев ставит очень смелый исторический эксперимент – российский политолог
Спецназ провел спецоперацию в ночном клубе в Алматы – видео
С таким тарифом до беды недалеко
Стартовали с победы
Лебедя вызволили из ледяного плена в Таразе – видео
Пять сельских школьников в Западно-Казахстанской области отравились леденцами
В борьбе за автономию и исконные земли
Высотку передумали возводить в Костанае из-за трагедии на стройке
Судью избили после футбольного матча в чемпионате Турции
Казахстанские гандболистки обыграли сборную Ирана на ЧМ
Школьники Астаны снова будут учиться дистанционно
Победа и гимн а капелла
Искусственный интеллект в законодательном процессе
В Алматы по решению суда сносят жилой комплекс
«Волонтерство – это круто!» – так считают добровольцы из Курчатова
«Я наполнен тревожными токами века…»
Новую архитектуру безопасности в Евразии обсудили эксперты
Веками храня единство народа
Где смотреть прямую трансляцию матча Словения – Казахстан
Президент вернул обществу социальный оптимизм и солидарность
Против рэпера Паффа Дэдди поданы новые иски о сексуальном насилии
«Барыс» дома одолел «Нефтехимик»
Фейковое интервью Нурлана Коянбаева распространяют мошенники
VIIІ республиканский чемпионат "Worldskills Kazakhstan 2023" проходит в Астане
Токаев выступил на первом саммите СПЕКА
В Минобороны прокомментировали сообщения о поставке вооружения в Армению
Палестинский журналист стал «Мужчиной года» по версии журнала GQ
Мошенники начали обманывать казахстанцев с помощью искусственного интеллекта
Ниязова: Набран хороший темп. Государству нужно его сохранить, обществу – помочь в этом
Впервые почувствовала, как слова и обещания преобразуются в конкретные дела – депутат Калтаева
Поставлены четкие и ясные задачи, будем совместно их исполнять – сенатор Жунусов
Казахстанца объявили в международный розыск за разжигание национальной розни
Судебная система в контексте реформ
Почти 90 млн тенге выманил у людей и проиграл на ставках юрист в Караганде
Шоу продолжается: мюзикл «Джулия» презентовали в Астане
О состоянии выброшенного из окна ребенка в Шымкенте сообщили медики
Задержан арендатор сгоревшего в Алматы хостела
Плеснувшая уксусом на кошку женщина привлекается к ответственности

Читайте также

Общая для всех ценность
«Айбоз» назвал лучших
Вдохновлял трудом и героизмом
Декларация коснется каждого

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]