​Лица и краски эпохи

Образы творческой элиты, действительно, особенно привлекательны. В них художница сумела показать глубину и уникальность таланта артиста, его индивидуальную красоту, а также национальные и сценические костюмы. Таковы портреты композитора Газизы Жубановой и солистки Казахской государственной филармонии Хафизы Абугалиевой, народной мастерицы Есеркеновой и народной артистки КазССР Замзагуль Шариповой в роли Карагоз. Портреты Ольги Кужеленко поистине стали заметным вкладом в культуру Казахстана в области изобразительного искусства.

В честь 105-летия этой замечательной художницы в Музее искусств им. А. Кастеева организована выставка «Энергия творчества». Открывают ее эскизы времен Великой Отечественной войны, впервые представленные зрителю. Они привлекают внимание своей теплотой и глубиной осмысления. Хотя их сюжеты незатейливы – горные речки, улочки военной Алма-Аты, виды Яны-Кургана, степные пейзажи…

Куратор выставки, руководитель центра зарубежного искусства Галина Сырлыбаева говорит, что с творчеством таких художников, как Ольга Кужеленко, связано становление изобразительного искусства Казахстана. А потому оно вдвойне интересно.

Ольга Дмитриевна приехала из Днепропетровска в 1934 году, когда в нашей стране происходила консолидация художественных сил. «Проработав в Чимкенте три года, она затем переехала в Алма-Ату, ставшую для нее родным городом», – продолжила Галина Николаевна. Творчество Ольги Кужеленко – это отражение истории страны, утверждает искусствовед. В этом плане показателен «Автопортрет», в котором удивляют и восхищают не только внешняя индивидуальность, энергичный живописный темперамент, но и типические черты времени, которые художница сумела понять, осмыслить и изобразить. А еще – сколько в автопортрете энтузиазма и веры в светлое будущее!

Мастер отдала дань всем жанрам изобразительного искусства. В 1930-е годы – это индустриальные композиции; в 1950-е – работы о целине, сюжеты из колхозной жизни. С конца 1950-х основное место занимают портрет и натюрморт. Мир повседневности, возведенный талантом Ольги Кужеленко в ранг уникальности, нашел достойное изображение в ее многочисленных натюрмортах. Они очень личностные, поскольку отражают ее вкусы, увлечения, настроение, в котором она пребывала в момент создания картины. Через них, как подчеркнула Галина Сырлыбаева, зритель постигает минувшее время, эстетические приоритеты представителей разных поколений.

Каждая картина создана с особой теплотой, увлеченностью, живописной раскованностью. Работы Ольги Дмитриевны, по сути, учат любить родную землю и ее историю. Так, как ее любила она сама.